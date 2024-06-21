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GODIVA冰雪女王薄荷白巧克力冰沙限量發售！絕美淺藍色冰沙加鮮奶油必喝

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記者李薇／台北報導　圖／godiva_japan IG、k_13k_1311031103 IG、cremiataiwan IG

到日本絕對要爆吃爆買，尤其現在接近暑假期間，更是一家人出遊旅行的好時機，日本GODIVA就與迪士尼合作，推出超級夢幻的《冰雪奇緣》「冰雪女王薄荷白巧克力冰沙」，以艾莎為設計概念的單品，連冰沙都是超絕美的星砂藍色，超級限量賣到8月立刻手刀去吃。

GODIVA,CREMIA,冰淇淋,冰棒。（圖／IG）

「冰雪女王薄荷白巧克力冰沙」是一款顏值超高的限定飲料， 是運用白巧克力以及薄荷製造出淺藍色的冰沙基底，上面擠滿層層螺旋的鮮奶油，並且撒上白巧克力與薄荷碎片，宛如艾莎施展魔法的雪花一樣，喝起來非常香甜又沁涼。

GODIVA,CREMIA,冰淇淋,冰棒。（圖／IG）

暑假只能待在台灣的網友也不用擔心，北海道冰淇淋之神CREMIA也推出全新口味「岡山白桃」冰淇淋，超濃郁的奶香味加上清爽香甜多汁的白桃，比起經典的牛奶款更加清新療癒，而且連冰淇淋餅乾都不馬虎的設計，夏天來上一支，宛如直飛日本北海道。

GODIVA,CREMIA,冰淇淋,冰棒。（圖／IG）

CREMIA推出的岡山白桃冰淇淋已經從5月8日開始販售，限量上市直到賣完為止，之前吃過其他口味的人絕對要集郵式收藏，淡淡的粉橘色不僅視覺看起來有夠治癒，淡雅的香氣立刻展現出岡山白桃的高級感。

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關鍵字：

GODIVA, CREMIA, 冰淇淋, 冰棒

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