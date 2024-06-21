夏季電費爆！過濾網不換、空調溫度超低都是「吃電怪獸」

記者李薇／綜合報導 圖／達志示意圖

夏季電費高漲，但是又不能沒有電力來維持涼爽或是居家生活品質，那以下10個生活小技巧，雖然每次省下的錢不多，但積少絕對成多，可以幫助你節省電費，生活一樣舒適。

1.使用風扇代替空調：在不是特別熱的日子裡，使用風扇代替空調可以大大降低電力消耗，風扇的耗電量遠低於空調。

2.調整空調溫度：將空調溫度設定在稍微高一點的溫度（如26度或27度），每提高1度，能耗可以減少約10%，使用可程式控制的恆溫器，可以在你不在家時自動調整溫度。

3.遮陽和隔熱：使用窗簾、百葉窗或遮陽板來遮擋直射陽光，可以降低室內溫度，減少空調的負擔，另外，安裝隔熱膜或使用雙層玻璃窗也能有效隔熱。

4.保養空調系統：定期清潔或更換空調的過濾網，確保空調系統的高效運行，堵塞的過濾網會增加空調的工作負擔，導致更高的能耗。

5.使用節能家電：選擇能效高的家電產品，尤其是空調和冰箱等大型家電，這些設備的能效等級越高，長期來看可以節省更多的電力和費用。

6.利用自然通風：在晚上或早晨氣溫較涼時，開窗讓自然涼風進入，可以減少對空調的依賴，這種自然通風方式可以有效降低室內溫度。

7.關閉不使用的電器：確保不使用的電器完全關閉，避免處於待機模式消耗電力，例如電視、電腦和廚房電器等，使用插座開關可以方便地一鍵斷電。

8.智能家居裝置：安裝智能插座或定時器，可以在特定時間自動關閉或開啟電器，這樣可以避免不必要的能源浪費，特別是在無人在家時。

9.燈光節能：使用LED燈泡代替傳統白熾燈或鹵素燈，LED燈泡的能效更高，壽命更長，能大幅減少照明的電力消耗。

10.檢查和維修密封：檢查窗戶和門的密封條，確保沒有裂縫讓冷氣漏出，良好的密封可以大大提高空調的效率，減少能源浪費。