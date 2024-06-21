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夏天各種冰品好消暑！解嘴饞又不怕胖的5種吃法必學

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記者李薇／綜合報導　圖／達志示意圖

在夏天吃冰品確實是消暑的好方法，但是不少人都會擔心熱量攝取過多導致肥胖，又管不住嘴巴，不妨可以參考以下的冰品挑選技巧，讓自己清涼一下又可以維持曼妙身材。

冰淇淋,冰品,美食,。（圖／達志示意圖）

Tips 1：選擇低糖或無糖的冰品

市面上有許多低糖或無糖的冰淇淋和冰棒選項，這些產品通常使用人造甜味劑來替代糖，可以有效降低熱量，或是可以挑選剉冰類型以水為基底的甜品，也會比較好。

Tips 2：自製冰品

自己在家製作冰品可以控制其中的成分，例如使用新鮮水果和低脂牛奶、植物奶，來製作冰沙或果汁冰棒，這樣不僅有香甜消暑的感覺，更是不會攝取到太多人工添加物。

冰淇淋,冰品,美食,。（圖／達志示意圖）

Tips 3：選擇水果冰

水果冰比奶油冰淇淋含糖量低，熱量也較低，選擇以真正水果或果汁製成的冰棒，避免添加過多的糖，或是也可以把水果直接冰到冰箱，吃起來降溫體感會更好。

Tips 4：控制份量

無論是何種類型的冰品，控制食用的份量都是降低熱量攝取的有效方法，例如，選擇小杯或是小支的冰品，讓自己可以解嘴饞又不會擔心太負擔。

冰淇淋,冰品,美食,。（圖／達志示意圖）

Tips 5：選擇希臘優格冰淇淋

希臘優格冰淇淋通常脂肪含量較低，且含有益生菌，是相對於普通冰淇淋更健康的選擇。

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關鍵字：

冰淇淋, 冰品, 美食

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