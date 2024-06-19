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孔太太爆動了！時隔5年孔劉回歸時裝周帥炸　網友：44歲比玄彬還抗老

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記者李薇／台北報導

南韓演員孔劉之前在戲劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》中人氣爆火，後續都是時隔多年才接演一部戲劇，也鮮少出現在媒體面前，時隔5年，他再度回歸2025春夏男裝秀，即使已經44歲，魅力卻絲毫不輸年輕小鮮肉，可以說是「越沉越香」，讓所有孔太太們再次心動！

時隔5年再次回歸時尚秀場，孔劉狀態超級好，身穿Louis Vuitton的2024年秋冬男裝亮相，上半身白色西裝外套，跟一般常見的男性西裝外套設計超不同，無翻領的質感更顯別緻優雅，底下搭配寬版的刷色牛仔褲，一雙大長腿完全魅力爆棚，展現出久違的鬆弛氛圍。

在搭配的包包上，孔劉手拎要價36萬2000元的Speedy P9 Bandoulière 40包款，是LV男裝創意總監菲董（Pharrell Williams）在2023年剛接掌品牌的首個系列，全新改造的經典Speedy包款，推出超多繽紛的顏色，包括：紅色、黃色、藍色等，連尺寸都有25、40、50等不同的大小可以選擇。 

▲孔劉 。（圖／翻攝自IG）

▲孔劉現身LV男裝秀。（圖／翻攝自IG@gongyoo_official）

這次現身時尚活動，讓大批粉絲都紛紛感動，大讚「孔劉才是最能駕馭LV的男星」、「這套LOOK確實很不錯」、「感覺和年輕的時候差不多，比玄彬抗老」、「就是越老越帥」。

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關鍵字：

孔劉, Louis Vuitton, 時尚, 男裝周, 穿搭, 2025春夏男裝

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