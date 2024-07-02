頂級車主的私藏車香！高質感手工染色鴕鳥皮　粉紅、淺灰點點超奢華

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

買一台高質感的好車，當然要配上同等級的車香，不僅可以增添時髦品味，好聞的味道也可以讓開車的時光更加悠閒愜意，盤點多款厲害的車香，質感很好，香味更是頂天，一定要擁有。

＃Acqua di Parma 車用擴香鴕鳥皮套，售價22800元

提到Acqua di Parma馬上聯想到的是藍色地中海系列的香水，或是更頂規的格調香氛系列，但其實品牌的車香一直都是許多頂級車車主愛用的私藏，採用頂級皮革製作鋼印立體LOGO，一放在車內簡直高級感拉滿，現在更是限量推出超奢華的鴕鳥皮革限定款，手工染製的淡粉紅色與淺灰色，搭配皮革獨有的點點造型，兼具可愛與時髦，每一顆全台都僅限量5組，購買皮套再送香氛膠囊。

＃Diptyque 車用擴香器＋香氛補充包，售價3400元

爵夢、肌膚之華、紙染之水⋯Diptyque在香氛的造詣上總是造就許多經典傳奇，每一次推出的味道都有大批粉絲擁護，而且調性都絕不重複；旗下的車香款式當然也有多種厲害的香氣可選，最特別的是其車香外殼設計選用的品牌很經典的橢圓形LOGO，簡約的設計溯源於三位創辦人們對於古代文化的喜愛，將羅馬禁衛軍長盾為靈感，打造出全新的圖案設計，而這個經典繡紋也經常出現在Diptyque早年創作的布料設計之中，是非常標誌性的代表。

＃CULTI MILANO 車用香氛包，售價900元

有別於上面兩款硬殼類型的車香，擅長營造居家氛圍的空間設計師Alessandro Agrati將柔軟的織布製作成宛如小方枕的樣子，立體刺繡CULTI的品牌LOGO，裡面搭配具有香味的香包，後面則設計了夾片，可以裝載在車子的冷氣出風口，讓每一次的氣息都迷人，一顆可以使用大約50天，喜歡嘗試各種不同香氣與質感的人，這顆絕對是療癒之選。