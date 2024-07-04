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日本官夫人做過都好評！頂級銀座護膚直送台灣、經典乳霜核心原液養出嫩臉

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

夏季都在冷氣房護膚可以說是最極致的享受， 最近就有不少頂級品牌與飯店合作推出高級的護膚體驗，不僅可以釋放壓力，打造完美膚況，絕對是夏季最消暑的選擇，快跟好友姐妹或是家人一起預約。

【資生堂 極上御藏YUTAKA養膚療程】

資生堂,海洋拉娜,保養,護膚,抗老,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

日本最高級的銀座不僅擁有時髦前衛的女子，更是高檔百貨與料亭的聚集地，同時也是資生堂最初的發源地，以此為概念，推出非常奢華的極上御藏YUTAKA養膚療程，起源於京都的按摩手法都是官夫人與貴婦圈中，好評相傳的美肌聖地，現在不需要飛日本，直接在台灣就可以享受這套原汁原味的按摩技法與最新的保養系列，做完簡直素顏肌膚也散發精緻光澤。

資生堂,海洋拉娜,保養,護膚,抗老,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

迎接40年來終於全面升級的極上御藏系列，一直以來都運用最好、最高效的配方，照顧女人細嫩的肌膚，非常經典的「珍稀延命草精萃」早就是傳說中的長壽植萃，以此為核心，極上御藏今年度加入了更珍稀的日本玉露，讓抗老能量再升級，清爽質地潤而不黏，可以幫助女性重拾年輕細滑的質感膚況。

資生堂,海洋拉娜,保養,護膚,抗老,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

【海洋拉娜 城市渡假綠洲】

資生堂,海洋拉娜,保養,護膚,抗老,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

海洋拉娜攜手台北艾麗希爾頓格芮精選酒店，在城市中心點打造都市綠洲，高空泳池仰望藍天白雲，不僅可以下水涼爽一下，池畔還有美食酒吧提供絕美的聯名調飲海洋之心及晨曦之光，隨便順手拍照都超級出片，成為最時髦嬌點毫不費力，更是引進頂奢黑卡級療程，需要全程恆溫空運的奇蹟金萃原液護膚，超精煉的原液至少是經典乳霜5倍濃縮等級，搭配獨家海浪潮手法，可以說是最頂規的饗宴。

資生堂,海洋拉娜,保養,護膚,抗老,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

自6日起至8月31日止，凡於台北艾麗希爾頓格芮精選酒店進行任一消費，即可憑發票至信義新光三越A8或A4海洋拉娜專櫃兌換夏日美肌體驗禮。前300名預約艾麗美妍夏日住房專案，即可獲得市值超過6480元的「超能煥顏五件組」乙套，一次擁有海洋拉娜經典明星商品。

資生堂,海洋拉娜,保養,護膚,抗老,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

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關鍵字：

資生堂, 海洋拉娜, 保養, 護膚, 抗老

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