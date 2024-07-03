夏天女星都背什麼包？奶杏色、單寧款都是時尚POINT！

記者李薇／台北報導 圖／@lilsallyuwu、桃園機場記者聯誼會提供、Dispatch

韓星穿搭向來是時尚潮流焦點，可以發現夏天到來，淺色系包款、編織質感或是丹寧款式都很受到歡迎，以下就分享幾位近期背上厲害包款的女星，立刻成為夏季潮人。

＃Rosé Delvaux Brillant包款

最近各自都在發展的女團BLACKPINK一舉一動都是焦點，之前在機場的時尚穿搭，就被捕捉到Rosé提著比利時精品Delvaux旗下的Brillant包款，整顆白色的設計在中央金屬扣環也是採用白色霧面質感，立刻讓人感覺好輕爽，搭配丹寧裙裝更顯優雅。

＃金智媛 DIOR藍色煙燻丹寧包

夏季怎麼少得了丹寧元素，前陣子來台灣參與活動的金智媛，在搭機離開台灣的時候，就是以DENIM DIOR BOLIQUE 30 MONTAIGNE藍色煙燻丹寧包做為最佳良伴，藍色的壓印設計搭配白色襯衫簡直就是絕配，輕鬆打造出夏日時尚感。

＃志效 Delvaux Pin Toy Éclat 芝麻杏包款

南韓女團Twice隊長志效日前出現在機場的時尚穿搭，一件白色平口細肩帶底下搭配黑色短裙，簡約的色系穿搭手拎小巧玲瓏的Pin Toy，奶杏色的溫柔感一秒為夏季降溫許多，小巧的款式更是近期小包流行趨勢，好裝又可愛。