貓奴荷包要空了！超可愛貓咪指甲油細節滿滿　連顏色都是按照毛色調配

記者李薇／台北報導、攝影 圖／aki_harashima IG、kasumi_ecru_ IG、mucho_nail IG、nao3nail IG、品牌提供

做指甲已經是很多女性生活的日常，幾乎一個月都必須進場換色、保養一下，但款式做多了是不是沒有新想法？這篇就來盤點日本指甲彩繪的新樣式，讓妳重新愛上做指甲的樂趣。當然不喜歡上工作室做指甲，可愛的指甲油也是很好的美手秘訣，快來看看。

＃幾何曲線

比起各種卡通圖案，沒有固定樣式的曲線與幾何圖形最近非常受到歡迎，透過不同的顏色或是透明度凝膠堆疊，不僅很有層次感，也頗有藝術氣息，做膩了基本的法式曲線，換上這種隨性風格也很不錯，重點是因為圖樣不會過於繁複，後續搭配戒指、衣服都可以無腦穿。

＃水波果凍

夏季天氣炎熱，具有透明果凍感的氛圍，成為很多人都會選擇的設計風格，淡淡的透明凝膠多次堆疊，透過珠光或是不同顏色的基底，打造出不會過於沉重、輕盈的透視感，讓人視覺上會很有消暑的氛圍，運用比較冷色調：薄荷色、水藍色等等，會更有清涼感受。

＃蝴蝶結元素

2024年夏天真的沒有蝴蝶結元素就退流行，比起直接用描繪的方式或是放上已經做好的裝飾，具有果凍立體感的蝴蝶結雖然可愛，但大人著用也是相當有女人味，完全不會過度甜膩，稍微有點不規則、粗獷感的更是大人氣。

【推薦單品】

＃uka Cat Study貓咪漫步系列指甲油，售價880元

直接會讓貓奴崩潰瘋搶的貓咪漫步系列指甲油，超可愛的簡約白色包裝搭配透視貓頭設計，不僅造型非常萌，更厲害的是這次推出的5款限量顏色更是絲毫不馬虎，靈感來自俄羅斯藍貓、三花貓、白色波斯貓、美國短毛貓，因此對應出淡雅的灰色、黑金白不規則亮片、米白藍珠光等等，重點是還有一款摩卡貓眼，擦上半乾的時候，還可以使用磁鐵製作出專屬自己的花紋，真的相當有趣。

＃NAIL HOLIC 粉紅控指甲油，售價119元



開價擁有最多顏色的NAIL HOLIC指甲油，在2024年夏季以「BEACH LOOK」（海灘印象）為主題，推出熱情繽紛的粉紅色系指甲油，6款不同珠光的光澤感，單擦或是混搭都可以變化出各種不同的造型。

＃SUQQU 晶采妍色指甲油，售價950元

SUQQU的指甲油每次上市即秒殺，今年把天空變幻之美，打造出基底色與珠光不同的指彩風格，瑰麗的色澤非常適合不太會擦指甲油，又想擁有絕美質感的人使用，單擦就可以打造出很優雅的指尖妝容。