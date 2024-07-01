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凡士林3種超外掛用法！去黑頭、當香膏　效果媲美專櫃保養

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記者李薇／綜合報導　圖／hyehwa_elin IG、leah_miso IG、品牌提供

凡士林是很多人居家都會必備的單品，除了抹小擦傷之外，在美容層面上，其實也可以使用它，養出亮澤細緻的肌膚，盤點凡士林3個外掛用法，絕對是大多數人都不知道原來還可以這樣用，而且價格超級便宜，效果絕對超越專櫃大牌。

▲凡士林,萬用膏,護唇,香膏,保養。（圖／IG）

1.香膏

一般凡士林是沒有太明顯的味道，因此有專業的香水控，就會把它跟香水混合，製作成外出攜帶的香膏，不但方便補擦香味，還可以同時幫助肌膚滋養潤澤，塗抹在鎖骨或是耳朵上，還有打亮的效果，一箭3雕，絕對必學。

▲凡士林,萬用膏,護唇,香膏,保養。（圖／IG）

2.護唇膜

有些人會去買市面上的護唇膜來保養雙唇，但其實最好用的單品絕對是凡士林，修護效果神好，建議可以搭配保鮮膜，每週厚厚的塗抹在雙唇，然後使用保鮮膜蓋住，大約10到15分鐘，雙唇立刻就會變得超級滋潤又彈嫩。

▲凡士林,萬用膏,護唇,香膏,保養。（圖／IG）

3.去粉刺

在洗完臉之後，可以先用溫熱的毛巾敷臉，幫助臉部毛孔打開，接著在需要去黑頭的地方塗抹上凡士林，包上保鮮膜，再用溫熱的毛巾濕敷一下，接著就可以用棉花棒把黑頭擠出來，輕鬆帶走臉上的粉刺。

【推薦單品】

＃曼秀雷敦軟膏135周年紀念版

小護士。（圖／品牌提供）

曼秀雷敦軟膏可以說是居家常備單品，不管是蚊子咬、小傷口都可以使用，甚至有不少網友都會拿來厚敷嘴唇，立刻水嫩又保濕，適逢品牌135周年再度推出限定版本，超可愛的彩色包裝充滿美式風格，當然是收藏好時機。

＃伊麗莎白雅頓 八小時潤澤霜

小護士。（圖／品牌提供）

這款八小時潤澤霜含有凡士林、水楊酸與維他命E等多種特效滋養成分，是獲獎無數的肌膚萬用霜，可深層滋潤並舒緩肌膚，不僅可以當作護唇膏，手腕、膝蓋乾燥也都可以用，厚敷效果更絕，經過皮膚科醫師安全測試。

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關鍵字：

伊麗莎白雅頓, 凡士林, 小護士, 曼秀雷敦

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