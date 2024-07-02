fb ig video ETtoday search mobile

看到拖鞋還是可樂？測驗你的真實個性是怎麼樣的人

>

記者李薇／綜合報導　圖／小紅書

在社會的群體生活中，很多時候我們都身不由己，不能完全的做自己，必須遵循這個社會的運作法則，但真實的你又是什麼樣的面貌呢？以下這個心理測驗可以分析私底下個性，測過的人都覺得準。

Q：以下這個圖片第一眼看見什麼？

心理測驗,心測,占卜,。（圖／小紅書）

A.拖鞋

B.可樂

C.同時看見 

A.拖鞋

先看到拖鞋的你，內心其實是一個很孤獨的人，也很容易胡思亂想，外表似乎看起來很不拘小節，甚至給人一種能幹的感覺，但其實你心裡非常沒有安全感，你不願意把自己真實的面貌展現給別人看，總是一個人獨自承受悲傷、生氣，覺得身邊沒有任何一個人能夠徹底的了解你，但其實你會害怕與人相處，所以總是有所保留，一般人很難走進你的內心。

B.可樂

第一眼看見可樂的你，內心就像外表一樣非常樂觀，面對任何事情都是滿滿的正能量，雖然不可避免遇到一些不好的情緒，但你不會往心裡去或是記恨很久，總是一下就會讓它消失，再度用好情緒迎接身邊的每件人事物， 也因為你總是給人正面的形象，所以身邊的朋友很多，大家都喜歡像你這樣的開心果，跟你在一起相處很舒服愉快。

C.同時看見

你是非常感性的人，同時也是一個對任何事情都會劃清界線的人，你可以在群體中安安靜靜、沒有心機，也可以貼心待人、對別人付出真心，你自己非常清楚自己的原則和底線， 所以在某些情況可能受到攻擊或是踩線的時候，就會迅速閃避，讓自己不受傷害。

►超甜！金秀賢、金智媛隔空撞牌穿「情侶裝」　粉絲狂呼：拜託原地結婚

►孔太太爆動了！時隔5年孔劉回歸時裝周帥炸　網友：44歲比玄彬還抗老

►總是存不住錢？看看你有沒有「破財稀疏眉」　超簡單2步驟改運發大財

關鍵字：

心理測驗, 心測, 占卜

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

小紅書爆紅「女團水」成本超低　喝了能瘦身又美白

小紅書爆紅「女團水」成本超低　喝了能瘦身又美白

你是交友廣泛的「孤獨病」患者嗎？懂得與自己相處享受單獨的自由

你是交友廣泛的「孤獨病」患者嗎？懂得與自己相處享受單獨的自由

金智媛挖空禮服露鎖骨太美！想喝珍奶吃芒果冰　周杰倫8月想在台辦演唱會

金智媛挖空禮服露鎖骨太美！想喝珍奶吃芒果冰　周杰倫8月想在台辦演唱會

蕾哈娜接棒莎莉賽隆引領J’adore新世代！13年前廣告仍被譽為「香水天花板」 夏季電費爆！過濾網不換、空調溫度超低都是「吃電怪獸」 夏天各種冰品好消暑！解嘴饞又不怕胖的5種吃法必學 怕擋路放角落？空氣清淨機使用5技巧　避免無效清潔又浪費電 美肌關鍵字「保濕」爆成長！連續15年、熱賣1億瓶「冠軍化妝水」COSTCO獨賣 喜歡美容油效果卻怕長痘？網路瘋傳「28油水法」清爽滋補二不誤 GODIVA冰雪女王薄荷白巧克力冰沙限量發售！絕美淺藍色冰沙加鮮奶油必喝

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面