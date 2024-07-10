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夏季衣物汗臭、泛黃洗不乾淨？5大妙招重現乾淨原型

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碧歐馨,Bondi Wash,洗衣,清潔,。（圖／達志示意圖）

記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供、達志示意圖

隨著夏天的到來，炎熱潮濕的天氣容易使衣物產生異味，尤其是運動服和日常穿著的衣物，有效的除臭清洗方法不僅能保持衣物清新，還能延長衣物的使用壽命，以下是幾個實用的夏季衣物除臭清洗妙招，讓衣物始終散發宜人的清新香氣。

1.選擇合適的洗衣劑

首先要確保使用適合的洗衣劑，對於容易留有汗味的運動服和T恤，建議選用具有強效洗淨力和去臭功能的洗衣劑，一些含有消臭成分的洗衣液可以有效中和衣物上的異味，達到深層清潔的效果。

2.使用天然成分的去漬產品

對於白色衣物，特別容易沾染污漬、或是領口袖口容易泛黃，洗衣前使用天然成分的去漬產品，不僅能有效去除髒污，還能保護衣料且無化學殘留、消除衣物上的異味，讓衣服煥然一新。

碧歐馨,Bondi Wash,洗衣,清潔,。（圖／達志示意圖）

3.日曬消臭

夏天陽光充足，利用太陽的紫外線可以幫助去除衣物上的細菌和異味，將清洗過的衣物掛在陽光下自然曬乾，不僅可以達到消毒殺菌的效果，還能使衣物散發自然的清新味道。

4.使用除臭劑或蒸汽熨斗

在存放衣物之前，可以在衣櫃內放置一些除臭劑，如竹炭袋或香包，吸收衣櫃內的潮濕和異味，此外，使用蒸汽熨斗也能有效地去除殘留的汗味和細菌。

碧歐馨,Bondi Wash,洗衣,清潔,。（圖／達志示意圖）

5.定期清洗衣櫃和衣架

衣櫃和衣架長期使用易積存灰塵和污垢，這些也會影響衣物的清潔和味道，定期對衣櫃進行清潔並擦拭，保持衣架的乾淨也是保持衣物清新的重要小細節。

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碧歐馨,Bondi Wash,洗衣,清潔,。（圖／達志示意圖）

以多功能黑皂液攻佔主婦居家生活的法國百年天然有機品牌碧歐馨，自從2018年登陸台灣，就很受到貴婦喜愛，每月銷售破百瓶，無香料、不含任何化學成分的配方，可以深層清潔衣物髒污，重現乾淨清爽的織物，低敏成分羊毛、絲綢等精緻衣物或是寶寶、貼身衣物都可以使用。

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碧歐馨,Bondi Wash,洗衣,清潔,。（圖／達志示意圖）

運動衣物在吸收了夏季的汗水結合空氣的髒污、身體皮脂，很容易出現異味或是汗漬，不好好清潔很容易藏污納垢，來自澳洲雪梨的Bondi Wash運用100%植物成分、天然酵素結合純淨精油配方，溫和去除汗水異味，不殘留SLS介面活性劑、螢光增白劑、漂白劑，Gore-Tex衣物、泳衣都可以使用。

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關鍵字：

碧歐馨, Bondi Wash, 洗衣, 清潔

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