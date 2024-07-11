LE LABO香水平替款被發現！價差超過7500元的平價好物推薦

記者李薇／台北報導 圖／IG、官網

網路總流傳一段話「不是大牌買不起，而是平替更有性價比」，尤其像是美妝單品，幾乎等同日常民生用品，是不少人天天出門都要用，CP值高的款式降低生存成本，當然更受歡迎，以下就分享多款網友推薦的好物，價差甚至高達7500元，真的入手超值。

＃LE LABO Thé Noir 29，售價7580元＝Longtake Black Tea & Fig，售價約台幣1040元

南韓藥妝店Olive Young就可以買得到的Longtake，專門針對頭髮推出各種護理單品，其中，黑茶與無花果（Black Tea & Fig）香調的髮油，最近被網友推爆，發現其味道與現正爆紅的LE LABO經典香味黑茶29簡直一模一樣，都是木質調的氣息，非常好聞，而且很高級，完全沒有廉價感，更是源自南韓美妝龍頭愛茉莉太平洋集團製造，來源更放心。

＃Jo Malone 絲柏與葡萄藤芳醇香水，售價7800元＝MUJI 室內芳香噴霧－森林，售價約台幣304元

Jo Malone的香水向來很受到歡迎，除了白色透明瓶身的款式，黑色芳醇香水系列採用世界各地的香料製成，味道更加獨特，網路上就有網友分享，日前在大陸MUJI試聞到室內芳香噴霧森林的香氣，覺得跟絲柏與葡萄藤芳醇香水超激似，雖然不能上身，但是用在室內也很療癒，重點是價格很可以，用來噴廁所或是衣櫃都超實用。

＃SABON 玫瑰茶語身體磨砂膏，售價1480元＝PLU 玫瑰海鹽身體磨砂膏，售價899元

以色列身體保養品牌SABON向來以大膽的香味，擄獲許多女孩的心，加上洗完不乾澀的體驗，讓人用過回不去，最近在美妝社團就有人發現，韓國品牌PLU的身體磨砂膏也超厲害，不僅味道非常香，洗起來也非常舒服，重點是不需要千元的599元就可以擁有，真的洗下來超划算，一瓶可以用過整個夏天。