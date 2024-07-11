fb ig video ETtoday search mobile

LE LABO香水平替款被發現！價差超過7500元的平價好物推薦

>

記者李薇／台北報導　圖／IG、官網

網路總流傳一段話「不是大牌買不起，而是平替更有性價比」，尤其像是美妝單品，幾乎等同日常民生用品，是不少人天天出門都要用，CP值高的款式降低生存成本，當然更受歡迎，以下就分享多款網友推薦的好物，價差甚至高達7500元，真的入手超值。

＃LE LABO Thé Noir 29，售價7580元＝Longtake Black Tea & Fig，售價約台幣1040元

LE LABO,Jo Malone,Longtake,MUJI,香氛,香水,平替,美妝,。（圖／IG、官網）

南韓藥妝店Olive Young就可以買得到的Longtake，專門針對頭髮推出各種護理單品，其中，黑茶與無花果（Black Tea & Fig）香調的髮油，最近被網友推爆，發現其味道與現正爆紅的LE LABO經典香味黑茶29簡直一模一樣，都是木質調的氣息，非常好聞，而且很高級，完全沒有廉價感，更是源自南韓美妝龍頭愛茉莉太平洋集團製造，來源更放心。

＃Jo Malone 絲柏與葡萄藤芳醇香水，售價7800元＝MUJI 室內芳香噴霧－森林，售價約台幣304元

LE LABO,Jo Malone,Longtake,MUJI,香氛,香水,平替,美妝,。（圖／IG、官網）

Jo Malone的香水向來很受到歡迎，除了白色透明瓶身的款式，黑色芳醇香水系列採用世界各地的香料製成，味道更加獨特，網路上就有網友分享，日前在大陸MUJI試聞到室內芳香噴霧森林的香氣，覺得跟絲柏與葡萄藤芳醇香水超激似，雖然不能上身，但是用在室內也很療癒，重點是價格很可以，用來噴廁所或是衣櫃都超實用。

＃SABON 玫瑰茶語身體磨砂膏，售價1480元＝PLU 玫瑰海鹽身體磨砂膏，售價899元

▲SABON,PLU,LANCOME,L’oreal,蘭蔻,巴黎萊雅,倩碧,I’M MEME,專櫃,開架,美妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

以色列身體保養品牌SABON向來以大膽的香味，擄獲許多女孩的心，加上洗完不乾澀的體驗，讓人用過回不去，最近在美妝社團就有人發現，韓國品牌PLU的身體磨砂膏也超厲害，不僅味道非常香，洗起來也非常舒服，重點是不需要千元的599元就可以擁有，真的洗下來超划算，一瓶可以用過整個夏天。

►看到拖鞋還是可樂？測驗你的真實個性是怎麼樣的人

►最難被算計的三大星座！TOP 1簡直有被害妄想症　不相信人會對自己好

►凡士林3種超外掛用法！去黑頭、當香膏　效果媲美專櫃保養

關鍵字：

LE LABO, Jo Malone, Longtake, MUJI, 香氛, 香水, 平替, 美妝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

腳上死皮超厚穿涼鞋不好看？4招讓它恢復嬰兒般細嫩

腳上死皮超厚穿涼鞋不好看？4招讓它恢復嬰兒般細嫩

松山文創充滿藝術風格的寶藏美店巡禮！品香、看展一次滿足

松山文創充滿藝術風格的寶藏美店巡禮！品香、看展一次滿足

夏天女星都背什麼包？奶杏色、丹寧款都是時尚POINT

夏天女星都背什麼包？奶杏色、丹寧款都是時尚POINT

沒上紅毯太可惜！A-Lin、艾怡良壓軸頒獎禮服美炸　知情人都發現竟是撞牌 夏天手腳長小水泡很可能是汗皰疹！5招改善法清潔、乾燥做到位 超甜！金秀賢、金智媛隔空撞牌穿「情侶裝」　粉絲狂呼：拜託原地結婚 孔太太爆動了！時隔5年孔劉回歸時裝周帥炸　網友：44歲比玄彬還抗老 頂級車主的私藏車香！高質感手工染色鴕鳥皮　粉紅、淺灰點點超奢華 日本官夫人做過都好評！頂級銀座護膚直送台灣、經典乳霜核心原液養出嫩臉 總是存不住錢？看看你有沒有「破財稀疏眉」　超簡單2步驟改運發大財

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面