減少癌症、老人癡呆風險！營養師推薦超市就可以買到的抗發炎食物

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖

人體若是出現急性發炎，容易有紅腫熱痛的反應，但更可怕的其實是所謂的慢性發炎，雖然不會造成大幅度的疼痛，但是長此以往很容易最終導致心臟、癌症、阿茲海默症等等問題，不可不提防，與其買各種抗發炎保健品，營養師花花就推薦，不如直接從原型食物中攝取，而且超市就可以買得到，吃得健康無負擔。

1.主食

比起精緻的白米，全穀物的碳水化合物會更好，如果腸胃可以吸收，像是：糙米、燕麥、藜麥、大麥、青稞等等， 剛開始吃不習慣的人可以使用1/3到1/2的比例，混合白米， 後面再慢慢把比例增高。

2.蛋白質

抗發炎飲食中，最好的蛋白質攝取，包含：魚類、雞鴨禽類、蛋類、紅肉的瘦肉部分、或是低質乳製品、大豆、堅果等等，尤其是那些加工肉類，比如：香腸、臘肉、培根等等，最好能不吃就不要吃。

3.脂肪

在不過量的前提之下，盡量選擇單元不飽和脂肪或是多元不飽和脂肪，來取代反式脂肪或是飽和脂肪，像是：酪梨、橄欖油、茶籽油、鮭魚、鯖魚、亞麻籽、核桃等等，都是很好的脂肪來源，盡量少吃油炸食物、蛋糕、冰淇淋等。

4. 蔬菜、水果

像是十字花科蔬菜：青江菜、花椰菜、高麗菜、白蘿蔔、大頭菜等，都是很好的抗發炎食材，水果主要是莓果類， 例如藍莓、草莓、櫻桃，如果怕酸，香蕉、蘋果、葡萄也是很不錯的種類，但是這種不含果汁、水果乾還有水果罐頭。

5.飲料

像是黑咖啡以及茶，但前提是不添加其他的糖分或是奶精等添加物，不然反而適得其反，可能越喝越胖，導致更嚴重的身體問題。