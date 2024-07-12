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韓妞都在畫「淡顏妝容」學會了嗎？妝前乳取代粉底超重要

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

2024年「白開水底妝」絕對是最潮流的韓妝趨勢，比起過去強調各種色彩的妝容，色澤不飽和、零粉感的底妝，都是最佳淡顏標準，展現出清冷感的御姐氛圍，同時更可以顯露出年輕感，韓系彩妝師李昀熹也分享多個最新的韓妝趨勢，快來立刻學起來。

白開水底妝,妝前乳,李昀熹,彩妝,化妝。（圖／品牌提供）

＃妝前乳取代底妝

想要打造沒有粉感的妝容，除了手技，產品也是關鍵，李昀熹就推薦，可以挑選蜜桃膚色調的妝前乳，透過淡淡溫柔的色澤修飾肌膚蠟黃與暗沉，冷暖膚色都可以輕鬆使用，但是又不會像粉底液一樣過於遮瑕、有粉感，就宛如天生好肌膚一樣的感覺，卡粉、脫妝更是通通不會來。

白開水底妝,妝前乳,李昀熹,彩妝,化妝。（圖／品牌提供）

＃下手用量很關鍵

妝前乳雖然上起來很自然，但手法更是讓它超貼膚的關鍵，擠出適量之後，可以先在手上勻開用量，讓手指沾取輕薄的妝前乳，然後從顴骨比較容易有瑕疵的部位先上，全臉均勻鋪開之後，針對眼下三角、鼻翼可以稍微加強，讓視覺中心更無瑕，臉頰兩側更輕薄。

白開水底妝,妝前乳,李昀熹,彩妝,化妝。（圖／品牌提供）

＃蜜粉加強定妝

比起過去滿臉光澤的韓妝，近年越來越向霧面靠攏，李昀熹就推薦可以使用膚色調的蜜粉，幫助加強持妝度，並且只輕拍在鼻翼、眉骨、下巴等比較容易出油的位置，兩頰依舊保持妝前乳淡淡的光澤，甚至更加分的小秘訣就是使用刷具，刷上眉毛、眼窩，可以幫助後續彩妝更持久，同時加強顯色度，另外，還能大範圍刷在髮際線，避免頭髮沾到臉頰。

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關鍵字：

白開水底妝, 妝前乳, 李昀熹, 彩妝, 化妝

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