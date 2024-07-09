日幣創新低！CHANEL蛋蛋香水現省1500元、SABON磨砂膏半價差超多

記者李薇／台北報導 圖／官網、IG

每個國家化妝品的售價，通常都會根據當地物價來訂定，但是受到匯率的影響，在有些地方買就是會便宜很多，如果剛好要去旅行，更是囤貨好時機。像是最近日幣又創新低，像是：CHANEL、蘭蔻、Aesop、SABON等大牌，經典商品的價差甚至可以到千元，重點是滿額還能退稅，真的差超多。

＃CHANEL N°5 L’EAU清新晨露淡香水－水滴限定版，價差約1500元

自從推出白色的「蛋蛋護手霜」大賣之後，2024年再度推出透明限量的淡香水，一上市就立刻被許多粉絲轉發，50ml台灣售價5520元，日幣含稅19800元（約台幣4003元），價差超過1500元，真的買一顆現賺1/4顆，真的超划算。

＃SABON 玫瑰茶語身體磨砂膏，價差613元

近年SABON可以說是不少女性心中的夢幻逸品，迷人的香味更是很多人對它愛不釋手的原因，其中，磨砂膏系列一直都是品牌很經典主打的品項，光是玫瑰茶語身體磨砂膏這款，320g台灣售價1480元，日幣含稅4290元（約台幣867元），價差613元雖然不多，但仔細算下來相當於台灣將近1/2的價格，而且不只是磨砂膏，其他商品也有不少都是近半價，差超多，在日本更有東京限定香味，真的有機會前往一定要朝聖。

＃蘭蔻 超極光活粹晶露，價差1215元

蘭蔻「極光水」自從推出之後，可以說是成為新一代的擦拭型精華水霸主，每到周年慶粉絲排隊只為搶它，2024年全新升級成分，養肌更有感，當然造就另一波囤貨高峰，以150ml為例，台灣定價3950元，日幣含稅13530元（約台幣2735元），價差高達1215元。

＃Aesop 悟香水，價差733元

Aesop以簡約又有故事性的質感，掀起文青風格的極簡保養，天然植萃的療癒感更是讓它受到年輕人喜愛的關鍵；最近就有不少網友發現，在日本買可以更省荷包，雖然每一款單品的價差都有不同，但是以其最受歡迎的明星商品悟香水為例，50ml台灣售價4200元、日幣17160元（約台幣3467元），價差仍然不小。