fb ig video ETtoday search mobile

超準！南韓氣球戀愛心理測試　了解自我個性與適合的另一半

>

記者李薇／台北報導　圖／小紅書

每個人的個性不同，適合的另一半也不會相似，而你知道自己的靈魂伴侶會是什麼樣子嗎？南韓有一個氣球戀愛心理測試，測驗過的人都覺得很準。

Q： 想像一下在公園中看到心儀的異性，你會選擇什麼顏色的氣球送給對方？

心理測驗。（圖／小紅書）

A.黃色

B.藍色

C.紅色

D.白色

A.黃色

你在戀愛裡面是個直接又很坦率的人，個性直來直往，不會遮遮掩掩，但是控制慾比較強烈，比較容易與對方發生爭執，你喜歡的另一半是會與你理性分析，並且交流討論的對象， 而不是在態度上敷衍或是選擇逃避。

B.藍色

你是一個人緣很好的人，身邊的朋友都喜歡與你一起相處，有著獨特的吸引力，在戀愛裡面可以說是快樂小太陽，常常給另一半帶來溫暖的正能量，也懂得撒嬌增添互動情趣，非常適合溫和友善，個性也陽光開朗的另一半。

C.紅色

你的外表看似開朗外向，但是過去曾經有不好的感情經歷，所以在下一段感情也會比較忐忑謹慎，甚至為了討好對方，隱藏自己真實的想法，你需要一個能理解你、有同理心的另一半，願意引導你走出感情的傷痛，而你也不要怕相處時的衝突，多多溝通才能讓感情更穩固長久。

D.白色

選擇白色氣球的你看起來個性好像很隨和，但其實心裡根本沒有主見與想法，所以面對各種選擇經常會猶豫不決，甚至不知道該怎麼辦才好，「都可以」成為你的日常口頭禪，理想型是一個有決策力與執行力的人，能夠主導兩人的感情一起前行。

►看到拖鞋還是可樂？測驗你的真實個性是怎麼樣的人

►最難被算計的三大星座！TOP 1簡直有被害妄想症　不相信人會對自己好

►凡士林3種超外掛用法！去黑頭、當香膏　效果媲美專櫃保養

關鍵字：

戀愛, 心理測驗, 愛情

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

腳上死皮超厚穿涼鞋不好看？4招讓它恢復嬰兒般細嫩

腳上死皮超厚穿涼鞋不好看？4招讓它恢復嬰兒般細嫩

松山文創充滿藝術風格的寶藏美店巡禮！品香、看展一次滿足

松山文創充滿藝術風格的寶藏美店巡禮！品香、看展一次滿足

夏天女星都背什麼包？奶杏色、丹寧款都是時尚POINT

夏天女星都背什麼包？奶杏色、丹寧款都是時尚POINT

沒上紅毯太可惜！A-Lin、艾怡良壓軸頒獎禮服美炸　知情人都發現竟是撞牌 夏天手腳長小水泡很可能是汗皰疹！5招改善法清潔、乾燥做到位 超甜！金秀賢、金智媛隔空撞牌穿「情侶裝」　粉絲狂呼：拜託原地結婚 孔太太爆動了！時隔5年孔劉回歸時裝周帥炸　網友：44歲比玄彬還抗老 頂級車主的私藏車香！高質感手工染色鴕鳥皮　粉紅、淺灰點點超奢華 日本官夫人做過都好評！頂級銀座護膚直送台灣、經典乳霜核心原液養出嫩臉 總是存不住錢？看看你有沒有「破財稀疏眉」　超簡單2步驟改運發大財

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面