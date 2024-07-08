超準！南韓氣球戀愛心理測試　了解自我個性與適合的另一半

記者李薇／台北報導 圖／小紅書

每個人的個性不同，適合的另一半也不會相似，而你知道自己的靈魂伴侶會是什麼樣子嗎？南韓有一個氣球戀愛心理測試，測驗過的人都覺得很準。

Q： 想像一下在公園中看到心儀的異性，你會選擇什麼顏色的氣球送給對方？

A.黃色

B.藍色

C.紅色

D.白色

A.黃色

你在戀愛裡面是個直接又很坦率的人，個性直來直往，不會遮遮掩掩，但是控制慾比較強烈，比較容易與對方發生爭執，你喜歡的另一半是會與你理性分析，並且交流討論的對象， 而不是在態度上敷衍或是選擇逃避。

B.藍色

你是一個人緣很好的人，身邊的朋友都喜歡與你一起相處，有著獨特的吸引力，在戀愛裡面可以說是快樂小太陽，常常給另一半帶來溫暖的正能量，也懂得撒嬌增添互動情趣，非常適合溫和友善，個性也陽光開朗的另一半。

C.紅色

你的外表看似開朗外向，但是過去曾經有不好的感情經歷，所以在下一段感情也會比較忐忑謹慎，甚至為了討好對方，隱藏自己真實的想法，你需要一個能理解你、有同理心的另一半，願意引導你走出感情的傷痛，而你也不要怕相處時的衝突，多多溝通才能讓感情更穩固長久。

D.白色

選擇白色氣球的你看起來個性好像很隨和，但其實心裡根本沒有主見與想法，所以面對各種選擇經常會猶豫不決，甚至不知道該怎麼辦才好，「都可以」成為你的日常口頭禪，理想型是一個有決策力與執行力的人，能夠主導兩人的感情一起前行。