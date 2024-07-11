已讀不回、手機沒電哪種最焦慮？超準心測客觀分析個性

記者李薇／台北報導 圖／小紅書

你是一個什麼樣的人你可能自己很清楚，但是在別人心中的樣貌，卻不一定跟自己所想相同，這個心理測驗就可以從第三人視角出發，客觀分析你的個性，還有戀愛中的盲點與樣貌，超準快來測測。

Q：以下看到這四種狀態，哪一種你會最焦慮？

A.沒有網路

B.緩衝中

C.手機沒電

D.被已讀

A.沒有網路

在朋友眼中你是一個才華洋溢、創意很多的人，擁有很多朋友，但實際上你內心很脆弱，非常害怕受到傷害，在談戀愛的時候，常常會胡思亂想，加上真的太愛了，所以總是讓自己裝作不在意，以為這樣才能保護自己不會受傷，但往往錯過之後，就會非常後悔。

B.緩衝中

選擇緩衝中的你機智過人、反應很快，常常讓人驚艷，但是嘴巴比心裡所想的更快，容易得罪別人，其實心裡沒有那個意思，做事欠缺考慮，在戀愛的狀況下，看起來好像花花公子，骨子裡卻超級專情，愛得非常深刻、專一，但不會張口去邀功。

C.手機沒電

你給人思覺敏感、富有同理心的形象，對於身邊的人很樂於伸出援手，所以也希望身邊的人可以付出真心，真誠的對待自己，期待會受到認可、接納；對於戀愛你總是很甘願的付出，即使犧牲自己也不覺得有錯，無私的奉獻讓你常淡化自己對對方的感情，其實已經愛很深卻不自知。

D.被已讀

別人眼中的你喜歡照顧大家，雖然直覺力很強，但是多愁善感，因為人太好，所以常常被欺負還硬不起來，你只是想要真心相處卻不被珍惜，對於愛情很講求公平，太重感情容易愛上一個人，甚至頭很多真心去交往，但也特別容易受傷、自卑，常覺得配不上另一半。