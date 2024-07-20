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你是哪一種命格？快看對應的腳趾就可以測出來

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記者李薇／綜合報導　圖／小紅書

你知道你天生是什麼樣的命格嗎？從腳趾就可以看出來你的基本特質，快來看看你是屬於哪一種腳型，就可以找到對應的答案。

▲▼心理測驗,占卜,命格,。（圖／小紅書）

A.方型腳

你的腳趾頭都差不多長，代表你的個性比較冷靜沉著，不會受到外面一點風吹草動就改變想法，是一個很有原則與自我主見的人，也因為公私分明、判斷力很強，所以總是會受到身邊人的信賴，覺得是一個可靠的人。

B.火焰腳

第二趾高於大拇趾的你性格就像是火焰，天生熱情積極，對於很多事情都抱有期待，勇於挑戰、不喜歡服輸，有創造力、好奇心強，是一個可以把事情做好的人，而且擁有領導特質，看起來很堅強，但私底下個性有點孩子氣，坦白率真，不喜歡隱藏搞神秘。

C.羅馬腳

前三個腳趾的長度都差不多的你擁有很強的社交能力，個性外向、腦袋靈活，知道什麼時候該做什麼樣的事情，應對進退都恰如其分，因此身邊都會有許多朋友，是身邊人心中睿智又能幹的存在，嚮往豐富多采的世界，又很重感情。

D.埃及腳

你的大拇趾最長，其他趾頭慢慢遞減，表示你的個性比較內向，喜歡自己獨處、活在舒適圈，你不太會把情緒向外傳達，是比較低調、含蓄的人，擁有自己的小世界，但是心思很細膩，外表清冷私底下卻很真摯地對待親近人。

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關鍵字：

心理測驗, 占卜, 命格

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