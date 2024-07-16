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「布丁焦糖色」行李箱視覺太療癒！隱藏式擴充機能爆買也裝得下

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

夏季可以說是旅行的季節，尤其是不少家庭孩童放暑假，當然要好好安排假期，當然沒有一咖好看的行李箱怎麼可以？最近就有不少厲害的箱包品牌推出顏色超可愛又實用的好物，當然要立刻入手。

＃LOJEL CUBO黃金焦糖色，26吋、售價12800元

LOJEL,CROWN,BRIC’S,行李箱,旅行,。（圖／品牌提供）

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淋上焦香奶蓋的布蕾絕對是夏季代表ICON，LOJEL就推出超療癒的CUBO黃金焦糖色，宛如高溫炙燒的蜜糖果漿，絕對是最甜蜜又幸福的色調，看似高調的顏色其實超級百搭又時髦，大地色、軍綠色的酷帥風格很可以，甜美繽紛浪漫穿搭也能跳色活潑，重點是千萬別被這文青簡約的風格驚訝到，其容量可擴充的上掀蓋設計，收納、取物都超方便，搭載日本雙輪具讓旅行更輕鬆省力。慶祝可愛全新色調上市，與成真咖啡合作推出「仲夏時光聯名下午茶套餐」，至LOJEL指定店櫃消費可享有成真咖啡買一送一優惠，立刻增添時尚行頭。

＃CROWN BOXY蜜桃粉橘行李箱，26吋，售價9580元

LOJEL,CROWN,BRIC’S,行李箱,旅行,。（圖／品牌提供）

「Peach Fuzz柔和桃」是Pantone公布2024年的年度代表色，溫柔的蜜桃粉橘色展現出專屬夏季的甜蜜浪漫，重點是輕量化的箱體設計，非常能裝，不管是長途旅行還是短程爆買團，通通都可以滿足，完全不會推不動，男女都適合，獨特1：9的開蓋比例，可直立45度角拉開，登機前終於不用手上滿是護照、登機證、咖啡無處可放，通通塞裡面也能秒取用超實用。

＃BRIC’S Bellagio前開拉鍊登機箱，20吋、售價21800元

LOJEL,CROWN,BRIC’S,行李箱,旅行,。（圖／品牌提供）

來自義大利的BRIC’S絕對是卓越工藝的代表，從創立至今72年來，始終秉持手工製箱的堅持，講求細節的匠人精神，其中，Bellagio登機箱擁有復古的貴族氣息，義大利植染小牛皮製作，不僅質感超好，更是選用與日本hinomoto共同開發的專用輪，不僅拍照打卡超有氛圍，重點是一咖就可以用很久，記載每一個旅程的瞬間。

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關鍵字：

LOJEL, CROWN, BRIC’S, 行李箱, 旅行

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