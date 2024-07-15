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有一條萬用膏在身上有多好用！5個使用情境嘴唇、手指不卡死皮

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伊麗莎白雅頓,英草社,一理潤,萬用膏,保養,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、達志示意圖

當肌膚乾燥的時候，粗糙、緊繃立刻上門，常常會讓人感受到不舒服，因此具有滋潤度的萬用膏可以說是每個女生包包必備的好物，以下就分享多個萬用膏的使用場景，任何NG狀態都能輕鬆被搞定。

【萬用膏使用Tips】

Tips 1：腳後跟若有乾燥粗燥的狀況，可以使用萬用膏塗抹加強滋潤度，睡前可以厚敷、穿上襪子，隔天滋潤細嫩。

Tips 2：做指甲的人常有指緣或是手掌乾燥的問題，萬用膏可以隨時補擦之外，睡前也可以戴上手套厚敷，加強潤澤。

伊麗莎白雅頓,英草社,一理潤,萬用膏,保養,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

Tips 3：夏季手肘、膝蓋絕對是不能忽略的細節，隨身攜帶萬用膏就可以迅速舒緩乾裂狀態。

Tips 4：若是沒帶護唇膏，部分成分溫和的萬用膏也可以厚敷在嘴唇上，搭配保鮮膜封存效果更好，也可以先用熱毛巾敷一下，讓死皮脫落，再厚敷。

Tips 5：再脫妝之後，也可以先使用紙巾推掉殘妝之後，先萬用膏打底，最後在上底妝會更加服貼。

【推薦單品】

＃伊麗莎白雅頓 八小時神奇保濕乳，45ml、售價1550元

伊麗莎白雅頓,英草社,一理潤,萬用膏,保養,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

從八小時潤澤霜全新推出的姊妹產品八小時神奇保濕乳，比起霜類質地更清爽，95%天然萃取成分，還有快樂鼠尾草、玻尿酸、甘油、角鯊烷等成分，可以迅速修護肌膚乾燥，打造水潤緊緻的完美膚況，小小一瓶隨身帶在身上補擦超方便。

＃ilapothecary英草社 No.8 靜蝶金盞花菁植膏，50g、售價1680元

伊麗莎白雅頓,英草社,一理潤,萬用膏,保養,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

嬰兒及孕期都可使用的肌膚萬靈丹，裡面蘊含金盞花、薰衣草、山金車等成分，全程不添加一滴水的高濃度配方，只要取適量以雙手溫熱後，按摩塗擦在需要的位置，可以立刻舒緩緊繃狀態，同時達到滋潤養護的效果，100%純天然的成分，身體任何部位都可以使用。

＃一理潤 MD舒緩紅癢護理乳膏，60ml、售價450元

伊麗莎白雅頓,英草社,一理潤,萬用膏,保養,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

別以為夏季就不會有NG膚況，很多人曬後或是醫美術後，沒有好好照料，乾燥脫皮都會影響美觀；出自南韓最大保養品牌愛茉莉太平洋的一理潤，主打溫和高效、連嬰兒都可以用的成分，上市立刻成為許多媽媽愛用好評單品，這次針對極度敏感肌發表全新的MD舒緩紅癢護理乳膏，加入月見草油、紫蘇萃取物、神經醯胺、乳油木果油等成分，水膏狀加強呵護力度，在肌膚形成保護膜，避免再受外在刺激。

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關鍵字：

伊麗莎白雅頓, 英草社, 一理潤, 萬用膏, 保養

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