有一條萬用膏在身上有多好用！5個使用情境嘴唇、手指不卡死皮

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、達志示意圖

當肌膚乾燥的時候，粗糙、緊繃立刻上門，常常會讓人感受到不舒服，因此具有滋潤度的萬用膏可以說是每個女生包包必備的好物，以下就分享多個萬用膏的使用場景，任何NG狀態都能輕鬆被搞定。

【萬用膏使用Tips】

Tips 1：腳後跟若有乾燥粗燥的狀況，可以使用萬用膏塗抹加強滋潤度，睡前可以厚敷、穿上襪子，隔天滋潤細嫩。

Tips 2：做指甲的人常有指緣或是手掌乾燥的問題，萬用膏可以隨時補擦之外，睡前也可以戴上手套厚敷，加強潤澤。

Tips 3：夏季手肘、膝蓋絕對是不能忽略的細節，隨身攜帶萬用膏就可以迅速舒緩乾裂狀態。

Tips 4：若是沒帶護唇膏，部分成分溫和的萬用膏也可以厚敷在嘴唇上，搭配保鮮膜封存效果更好，也可以先用熱毛巾敷一下，讓死皮脫落，再厚敷。

Tips 5：再脫妝之後，也可以先使用紙巾推掉殘妝之後，先萬用膏打底，最後在上底妝會更加服貼。

【推薦單品】

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別以為夏季就不會有NG膚況，很多人曬後或是醫美術後，沒有好好照料，乾燥脫皮都會影響美觀；出自南韓最大保養品牌愛茉莉太平洋的一理潤，主打溫和高效、連嬰兒都可以用的成分，上市立刻成為許多媽媽愛用好評單品，這次針對極度敏感肌發表全新的MD舒緩紅癢護理乳膏，加入月見草油、紫蘇萃取物、神經醯胺、乳油木果油等成分，水膏狀加強呵護力度，在肌膚形成保護膜，避免再受外在刺激。