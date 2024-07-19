什麼是頰彩膨脹色、收縮色？怎麼使用、色彩差別全解析

記者李薇／台北報導、攝影 圖／dasique_official IG、romandyou IG、rarebeauty IG、品牌提供

繼唇彩引領彩妝趨勢多年之後，2024年頰彩的重要性又逐漸回歸，但跟過去專注在哪一種潮流色選不同，而是改以膨脹色、收縮色的方式，重新佔據大眾視野，那到底什麼是膨脹色還是收縮色？從哪裡流行起來？又該怎麼使用？這篇一次告訴你。

❤ 什麼是膨脹色、收縮色？

頰彩的顏色非常多元，不是所有色系都一定只能隸屬某一類，也沒有非常科學的數據，可以明確分析膨脹色、收縮色，因為它會根據每個人基本的膚色不同劃分區別，大致上來說，膨脹色使用起來會比原本的膚色更明亮、白皙，也就是「白色」的粉質更多、「明度」較高，可以讓肌膚有凸起來的效果；收縮色則剛好相反，如果用起來比原本的膚色深，通常「黑色」成分多、「明度」較暗，上臉會有凹陷的感覺，就是收縮色。

❤ 膨脹色、收縮色為什麼爆紅？

這兩大類型的腮紅主要是從南韓開始流行，因為韓妞的膚色普遍偏白皙，除了常見的粉色調，開始追求一些更淺的顏色，像是：嫩粉、嫩紫色、嫩橘色等，打造出可愛又輕透的感覺，漸漸在網路上發酵，吸引許多人嘗試。

不只是提供粉嫩感，淺色調更容易讓肌膚有膨脹的效果，甚至可以讓臉部凹陷的地方被修平，改善法令紋、淚溝或是眼袋效果都很好，尤其是大陸小紅書上，更被瘋狂推薦，因此有了膨脹色、收縮色的用詞。

但其實這類型的腮紅，早在2011年就出現過，當時最具代表性就是資生堂的時尚色繪尚質修容PK107，淡淡粉紅色散發細緻藍光，推出就受到許多粉絲口碑好評，大賣到長年缺貨，都沒有平替可以取代。

❤ 膨脹色、收縮色怎麼使用？

膨脹色、收縮色的基礎概念其實與修容很類似，在使用上，可以參照類似的手法使用，以膨脹色為例，主要可以使用在臉部中央、臥蠶、眉骨、鼻翼、下巴、唇峰等，甚至還能壓在法令紋、淚溝、眼袋下緣的最深凹陷之處，讓臉部視覺更平整。而收縮色則用在顴骨下方的凹陷處、鼻翼兩側、鼻頭兩側凹槽、髮際線等等。

❤ 膨脹色、收縮色跟修容的差別？

看完這邊很多人可能會想，膨脹色、收縮色不就是打亮、修容換個說法而已？但其實在產品的質地上大有不同，過去的打亮訴求大顆明顯的珠光或是金屬光，顏色多為白銀、燦金、粉橘等等，主要在於「光澤」的展現，但容易顯毛孔粗大，更會有假面感，而膨脹色剛好解決了這樣的痛點，多以霧面居多、微微細粉以及更淡雅的色調，以修飾亞洲肌膚普遍蠟黃的問題，更給人一種精神氣色都很好的感覺，融膚力、自然度比打亮更強。

而修容更不用說，過去以歐美帶起的趨勢，大多都是古銅、金橘那種宛如太陽曬後的橘棕調為主，在「以白還要更白」的亞洲人視覺中，這種色調容易讓膚色看起來更暗沉、更黑，還會有強烈的突兀感，近年才開始有不少品牌推出適合亞洲人的修容，但不少人用起來還是有種「我有修容」的視覺感，因此，收縮色腮紅嶄露頭角，局部使用會給人一種害羞紅潤氛圍，但其實偷偷修小臉的心機，比起過往的修容更實用、更適合亞洲女性。

❤ 膨脹色單品推薦

＃迪奧 超完美雙色頰彩盤 #287，售價2100元

在日本被封為「精靈頰彩」的彩盤，是迪奧第一顆將霧面與高光設計為一體的雙色頰彩盤，一盤就可以打造出不同的妝容效果，單上或是混刷都好看，其中，由櫻花粉、月光粉兩個顏色組成的#287，更是修飾蠟黃膚色的福音，一盤就可以顯嫩又減齡。

＃SUQQU 晶采柔艷頰彩 #06，售價2200元

非常懂得調色的SUQQU在秋季發表超龐大的漸層頰彩系列，#06號色更是被日本彩妝師推薦為必備色選，淡淡紅潤質感的薰衣草紫色基底，可以修飾臉部黃感，製造透明膚況，而且全新升級的無油配方，讓顏色可以更絕美的被暈染，發揮粉質完美屬性。

＃ARMANI BEAUTY 輕透亮絲光漂染腮紅露 #53，售價1650元

以高級訂製服的絲質布料為靈感，全新輕透亮絲光漂染腮紅露擁有細緻水感質地，一抹就可以打造輕盈漂染肌膚的效果，比起粉狀更加貼膚的妝效，紅潤從肌膚透出來，刷頭模擬指尖設計，可以層層堆疊出具有漸層感的暈染效果。

＃I’M MEME 我愛煙燻玫瑰腮紅盤，售價590元

被譽為是「開架小花腮紅」的I’M MEME推出過多盤三色頰彩，每次一有新色就立刻被掃光，迅速缺貨，甜嫩感十足的我愛煙燻玫瑰腮紅盤，則是以粉嫩的紫色調為基礎，宛如濾鏡般的柔焦效果，一刷貼膚，可愛又甜美。

＃2aN 摩登雙色腮紅 #01，售價490元

才剛剛登陸台灣就受到年輕女孩喜愛的2aN，一次推出冷色調、暖色調肌膚都可以挑到適合的摩登雙色腮紅，其中，#01更是很多人用完覺得提亮好色，不僅是頰彩，大面積刷開更可以作為蜜粉定妝，打造出粉粉嫩嫩的幼態感。

❤ 收縮色產品推薦

＃NARS 炫色腮紅 #776 ORGASM X，售價1300元

曾以#ORGASM高潮腮紅風靡全球，經過25年對色彩的不斷探索，NARS創辦人FRANÇOIS NARS再度將腮紅系列全面更新，一次多達20色選，每一顆都別具態度，其中，#776 ORGASM X更是性感爆棚的蜜桃金橘色，展現女性最迷人紅暈必備。

＃DOLCE&GABBANA 天生美膚超持色眼頰兩用彩盤 #願望玫瑰，售價1700元

將義大利西西里島的絕美晚霞，打造出全新的眼頰兩用彩盤，自然紅潤又具有光澤的高彩度，薄刷就可以展現出嬌羞紅潤效果，內涵義大利覆盆子和葡萄萃取，上妝同時維持肌膚水潤質感，打造服貼的妝容氛圍。