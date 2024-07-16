你挑選另一半眼光好嗎？超準心測分析擇偶觀

記者李薇／綜合報導 圖／小紅書

每個人都希望能夠找到適合自己的另外一半，但是人海茫茫，能夠遇到的人以及當下自己的狀態，都不一定能在同個時間契合，而你挑選另外一半的眼光如何呢？以下這個心理測驗能超準分析。

A.眼鏡

你看對方的眼光常常都會依據第一次見面的印象來判定，而且是非常根深蒂固的影響，就像是第一次見面，你認為對方很不錯，即使後面常常對你做出一些不好的事情，你也不會去計較，認為是對方一時的失誤，反之第一眼印象不好，後續對方再做任何事情，也彌補不了你心中的壞印象，所以可以說你看人實在不太準，經常錯過好姻緣。

B.扇子

你可以說是一個人精，眼光特別得好，因為你會習慣從非常小的細節去觀察、了解對方，甚至能夠一眼看穿對方身上的亮點，有些人外表看上去相當普通，但你懂得用方法挖掘對方的優勢，所以能夠了解得很深入，總是可以遇到非常優秀，擁有潛力的對象。

C蝴蝶結

你是一個個性非常討厭將就的人，如果不是自己喜歡的，是絕對不會同意在一起，可以說是個性非常的挑剔，常常用自己的標準來判定對方是否適合自己，按理說你應該會找到一個非常優秀的人，但其實你的眼光不太好，常常挑半天都沒選到滿意的，只能說運氣還行，能夠讓你碰到一些很好的人，即使盲選，也都不會太差。