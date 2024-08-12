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哪裡最輸不起？超準心測分析你最重視的事情

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記者李薇／綜合報導　圖／tvn_drama IG

每個人都有個性的罩門，往往越重視的事情，越不願意讓它失去、抓得越緊，以下這個心理測驗就可以看看你哪裡輸不起，特別在意。

Q：參加聚會的時候，有人在大聲的哭鬧，你的反應是什麼？

A.懶得理會

B.酸酸地說上幾句

C.大聲訓斥幾句

D.擺一張臭臉

占卜。（圖／tvn_drama IG）

A.懶得理會

你在「金錢」上面最輸不起，你是一個非常看重金錢的人，因為你知道生活要有品質，金錢是非常重要的關鍵，而且人生苦短，為什麼不讓自己過得好一點。

B.酸酸地說上幾句

你在「感情」上面最輸不起，交付真心導致特別脆弱，你自己也很清楚，如果在感情上受到傷害， 需要花很長的時間療傷，所以只要發現與另一半的感情出現裂痕，你就會趕快切割，讓自己不要太痛苦。

C.大聲訓斥幾句

你在「工作」上最輸不起，在你眼裡工作是非常重要的事情，你很享受努力之後帶來的成就感與收穫，而且只要下定決心，往往都可以做到最好，所以很怕別人扯後腿，會非常不高興。

D.擺一張臭臉

你「任何事」都輸不起， 你是一個很好面子的人，比起任何事情，「尊嚴」是最重要的，無法忍受任何人的挑釁，只要有人想刺激你，會立刻做出反擊。

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關鍵字：

心理測驗, 占卜

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