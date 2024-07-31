去年爆火「紳仕沙龍」強勢回歸！超奢華香氛理容限定11天快閃

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

夏季是出遊的好季節，每年男性最時髦的紳仕沙龍今年再度回歸，還有首次開設概念店的征服法國面膜，都是很值得朝聖的活動，而且有吃有喝又有拿，當然要手刀預約。

＃迪奧 SAUVAGE曠野之境快閃店

迪奧每年夏季最受到關注的SAUVAGE曠野之境快閃店終於在8月1日亮相，現場直接展示出全球最熱賣男香曠野之心全系列單品可以聞香，更有全台第一沉浸式體驗區，以三面大型LED螢幕牆面還原每款香氣所呈現獨特氛圍，宛如親臨自然曠野，相當震撼。

在去年首次登場的紳仕沙龍更是強勢回歸，攜手酷貓理髮廳提供全台唯一的專業男仕理容服務，整套5步驟程序都會用到曠野之心香氛保養，限量為期11天，立刻上新光三越官網預約。凡周末於活動現場任一消費，即可享精緻「曠野之心特調飲品」乙杯。

當然不能錯過連男星林柏宏都超愛的曠野之心澄澈香精，以水為基底的水感香精，持香度超久，但卻能展現出極致的清爽質感，由「鬼才調香師」Francis Kurkdjian首次為Sauvage系列推出全新力作，融合白色薰衣草與濃郁麝香木，親膚的質感氣息，讓人聞過驚艷。

＃提提研 A PIECE OF MASK限時概念店

征服法國的MIT品牌提提研自推出面膜系列，就廣受歡迎，其中單片發酵的生物纖維面膜更是以親膚的質感與強健厚度，深受許多粉絲喜愛，過去都以線上活動進行，於2024年7月終於在台北松菸開設全新實體概念店，亮相最經典的生物纖維布膜，帶領粉絲近距離了解生物纖維面膜的製作過程與特色，現場更是有多種口碑好評的單品可以入手，當然更是不能錯過。

除了實體概念店持續開展到10月31日，今年更在珍稀原萃系列發表全新希俄斯乳香柔衡生物纖維面膜，有別於市場熱門的A醇成分，選用主珍稀的希俄斯乳香萃取，可以帶給肌膚更加有效的抗老能量，同時也能降低刺激，輔以雙重玻尿酸、積雪草苷、紅藻萃取、維他命B3，舒緩保濕一次做足。

慶祝概念店開幕，品牌也從即日起至8月12日推出快閃優惠折扣，高單價生物纖維面膜平均一片百元就能入手，結帳金額滿2500元現折100元（不累折），滿3500元即贈提提研冷水壺（隨機不累贈），滿8800元即贈簡單GO物車（不累贈）。