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七夕攻略大補帖！最浪漫奢寵的禮物都在這　任挑一款都不會出錯

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

七夕情人節即將到來，為兩人感情增添儀式感，當然紀念小物一定不能少，以下就分享近期推出具有紀念意義的小物，不僅實用又很有收藏價值。

＃BOBBI BROWN 4色鑽石眼影盤，售價2200元

BOBBI BROWN,迪奧,嬌蘭,Claus Porto,美妝,七夕,保養,彩妝,YSL,LA MER,MAISON W,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

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BOBBI BROWN的鑽石眼影系列，用過都不能沒有它，超大顆又閃亮的服貼質地，宛如奶霜等級的潤澤度，一抹閃耀服貼，在七夕情人節再度推出4色鑽石眼影盤，一盒直接囊括各種經典熱賣色，而且不需要費盡心思搭配，一盤就可以完成絕美妝容，單擦或是混搭顏色都很美，打造迷人魅惑的眼神，維持一整天迷人眼神。

＃迪奧 MISS DIOR玫瑰沐浴儀式

BOBBI BROWN,迪奧,嬌蘭,Claus Porto,美妝,七夕,保養,彩妝,YSL,LA MER,MAISON W,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

任何女孩都不能抗拒MISS DIOR迷人的香氣，就連男性都愛不釋手，想奢寵女友打造天天都過情人節，這套全新玫瑰沐浴儀式贈禮超澎湃，從去角質精華油、沐浴露、潤膚乳液，一次三件套完成日常洗沐養膚，打造絲綢質感柔滑膚況，淡雅浪漫的玫瑰香氣，更是療癒心靈的良藥，而且每一次使用都能想到彼此愛戀美好，當然很值。

＃嬌蘭 紅寶之吻唇膏

BOBBI BROWN,迪奧,嬌蘭,Claus Porto,美妝,七夕,保養,彩妝,YSL,LA MER,MAISON W,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

七夕當然要給另一半最好的，奢華的嬌蘭紅寶之吻唇膏才剛剛進行全系列的更新，立刻就加入七夕情人節的戰局，簡直客製化等級的任選顏色與唇膏盒，只要入手就可以免費刻字，寫下情人之間的浪漫愛語，而且消費任一彩妝即可獲得個性化手機鍊，限定七夕才有，是很有紀念價值的單品。

＃BOBBI BROWN 柔霧慕斯唇釉，售價1450元

BOBBI BROWN,迪奧,嬌蘭,Claus Porto,美妝,七夕,保養,彩妝,YSL,LA MER,MAISON W,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

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BOBBI BROWN首次推出柔霧妝感的唇釉，宛如矮霜狀的質地，塗抹瞬間卻相當輕薄，淡雅的光澤感慢慢會變成霧面的妝效，而且三款#Afternoon Tea琥珀奶茶、#Downtime煙燻玫瑰、#Claret赤茶紅棕都是非常百搭實用的色選，日常或是約會都可以輕鬆使用，一點都不用擔心雙唇乾澀，直接打造超顯白的飽滿唇妝。

＃YSL 奢華緞面絨霧唇膏－七夕限定版，售價1580元

BOBBI BROWN,迪奧,嬌蘭,Claus Porto,美妝,七夕,保養,彩妝,YSL,LA MER,MAISON W,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

YSL向來是男性七夕首選，輕鬆挑都可以擄獲女性芳心，這次情人節推出限定的奢金燦銀單品，其中，奢華緞面絨霧唇膏發表2色，整支都是銀色的包裝，僅在腰帶有金色LOGO設計，美到不行，柔滑質地搭配絕美玫瑰色，誰擦誰顯白。七夕期間單筆消費滿12000元（需含任一香水），即享奢金燦銀訂製心形禮盒、限定大禮袋與奢燦化妝包。

＃LA MER 絲柔裸膚妝前乳，售價4900元

BOBBI BROWN,迪奧,嬌蘭,Claus Porto,美妝,七夕,保養,彩妝,YSL,LA MER,MAISON W,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

LA MER在情人節時刻也推出全新絲柔裸膚妝前乳，柔滑絲潤的質地，守護另一半擁有完美夏日底妝，頂級抗老奇蹟活凝金萃及萊姆茶萃取，可以打造出宛如原生般的細膩膚況，輕鬆擁有零粉感的提亮修飾效果。另外，在七夕期間只要消費就有限定心型禮盒包裝。

＃Claus Porto 水重奏 #6狂野香韻，125ml、售價3480元

BOBBI BROWN,迪奧,嬌蘭,Claus Porto,美妝,七夕,保養,彩妝,YSL,LA MER,MAISON W,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

夏季不宜過於濃烈的香氣，Claus Porto的白茉莉花香正是適合夏季使用，佛手柑、睡蓮、橙花、莫莉等，淡雅輕盈的氣息，給人不會過度強烈的窒息感，恰到好處的寵愛氛圍，是給情人最好的呵護，每一次噴灑的瞬間都能喚醒彼此的愛意。

＃MAISON W 1955 迷戀玫瑰淡香精

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玫瑰的香味受到很多女性歡迎，自然美旗下香氛新品牌MAISON W以法國玫瑰花園為靈感，推出全新的1955 迷戀玫瑰淡香精，輕甜的香氣可以勾勒出女人專屬的優雅柔美，釋放最誘人的魅力，是一款不管春夏秋冬都能夠使用的單品。

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