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你看到兩個人還是骷髏？一張圖測出深層內在本性

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記者李薇／綜合報導　圖／小紅書

每個人的外在樣貌以及私底下真實的態度一定會有所落差，但常常「演」久了，很容易被社會化的個性掩蓋，你知道你原本的本性是如何嗎？以下這個心理測驗超準分析深層心理狀態。

Q：第一眼看到什麼？

心理測驗,占卜,個性,,。（圖／小紅書）

A.月亮

B.兩個人

C.骷髏

A.月亮

你的個性有點完美主義，對自己的高要求，無論身處怎樣的環境或是面對困難，都能非常理性並縝密的分析事件的發展，但卻不太容易下定決心，可以說是有選擇困難症，有趣的是你身上總給人一種神秘的感覺，完美的進退應對與處事態度，常常讓人跟你相處有疏離感，確實你也對外在比較有警戒心。

B.兩個人

你在人群中像是太陽一樣，總給人一種溫暖可靠的氛圍，身邊的人都很喜歡向你分享自己的心事，甚至是不是很熟的朋友也願意給予信任，但其實你喜歡獨處，非常耐得住寂寞，很愛自己一個人宅在家裡，不管是追劇、睡覺、還是玩手機，都會感受到非常放鬆舒服。

C.骷髏

你是一個個性比較敏感的人， 常常會思考很多，並且感到焦慮，但是外表卻給人一種什麼都無所謂的態度，實際上卻很在乎別人的看法，對於自己想要追求的人事物非常的執著，典型的吃軟不吃硬，即使理智知道沒有完美的結局，但仍然充滿執念。

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關鍵字：

心理測驗, 占卜, 個性

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