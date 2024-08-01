瞧不起就錯了！女生夏日必備涼感小物　上妝、生理期都好清爽

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

夏季涼感小物雖然看似不起眼，但真的很熱的時候，一用下去立刻消暑降溫，比吹冷氣還有感，以下就分享多款單品，從日常一路涼到生理期，抗夏超有感。

＃高絲 美顏定格持妝噴霧PLUS－舒涼萊姆，售價360元

日本人氣熱銷1000萬瓶的美顏定格持妝噴霧，超親民價格就可以讓妝容完美一整天，是很多女生愛用且無限回購的好物，這次再度推出夏季限定的涼感萊姆香氣，一噴瞬間沁涼，同時宛如神盾般保護妝容抗水抗汗，加強保濕滋潤。

＃SHIRO 冰涼薄荷身體噴霧－酷涼版，售價620元

比起一般冰涼薄荷系列更升級的酷涼版，最適合怕熱的族群，運用薄荷成分以及柿子萃取的「柿涉」，不僅可以帶給肌膚消暑的感覺，更是可以當作避免蚊蟲上身的單品，同時可以抑制身上的氣味，特別適合夏天的時候使用。

＃愛康 透芯涼感褲型棉XL，2片售價119元

大尺碼女孩終於不用在忍受生理期的辛苦，繼推出M、L兩種尺寸的褲型棉之後，愛康終於推出全新的XL款，彈力更強大，臀圍90到115公分的女性也可以輕鬆度過不適日常，而且不論怎麼亂睡，也不會輕易外漏的設計，不用會後悔。

＃高絲 美顏定格控油飾底乳－舒涼萊姆，售價350元

肌膚降溫是讓妝容可以更服貼、減少出油的關鍵，從第一步就開始做到持妝的飾底乳，不僅提供涼感舒適，以帶有淺綠的冰藍色質地，更可以達到修飾泛紅的效果，更添加高韌度的「防止油光・預防脫妝粉體」能與肌膚上的「防水抗油成分」結合，形成強力妝膜不脫落。