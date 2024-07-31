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林柏宏收藏香水超過10支　每天換不同味道、連睡前都要噴

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林柏宏迪奧香水。（圖／品牌提供）

記者李薇／台北報導　圖／austinlin27 IG、品牌提供

演員林柏宏最近到紐約宣傳電影，回台灣行程馬不停蹄，就立刻參加了DIOR冠軍男香SAUVAGE曠野之境快閃活動，已經是連續三年為此系列香水站台，他也分享很喜歡全新曠野之心澄澈香精的味道，就像是沐浴在大自然裡面，非常親膚，很適合夏天，是讓人驚喜的清新感。

林柏宏迪奧香水。（圖／品牌提供）

對於私底下的用香日常，林柏宏也表示，每天都要噴香水，這是一種儀式感，會先噴在空氣之中，然後走進去，讓全身都有香氣，「而且沐浴完也會使用，我會把曠野之心澄澈香精抹在手掌上，然後輕拍在身體或是手」，因為它基底是水，所以味道很清新，陪伴入睡超舒服。

林柏宏迪奧香水。（圖／品牌提供）

已經連續三年擔當曠野之心系列的大使，林柏宏對於DIOR的香水簡直如數家珍，不僅各種濃度香氛、香精、淡香水、頂級香氛世家系列也有，收藏超過10幾支，更是每天都會換不一樣的味道，像是約會的時候，他就建議，可以使用濃度較低、味道清新的款式，給人一種親切的感覺，如果是參加典禮或是大型重要場合，就會選用沉穩持久的香精，透過木質調與麝香的氣息，增加隆重感。

林柏宏迪奧香水。（圖／品牌提供）

用對香水，可以提升男性時髦質感，有著「行走費洛蒙」的歌手瘦子同樣也是魅力發電機，狂野性感的形象，讓他成為香氛品牌SHARECO年度亞洲區代言人，這也是雙方第六度合作，更帶來全新的藍色男香「無序香水」，檸檬、葡萄柚、鳶尾花、龍涎香、廣藿香的香氣，展現出冷靜又狂熱的神秘風格，舉手投足都滿滿自信。

林柏宏迪奧香水。（圖／品牌提供）
 

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林柏宏, SAUVAGE, DIOR, 迪奧, 彩妝, 香水, 曠野之境, SHARECO, 瘦子, 香水

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