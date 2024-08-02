哪個小女孩在哭？看妳在異性眼中是不是心機女

記者李薇／綜合報導 圖／小紅書

在複雜的人際關係之中，多一點心眼比較能夠保護自己，但是小聰明太多，會讓周遭的人感受到負擔，適當拿捏是件不容易的事，以下這個心理測驗可以知道妳在異性眼中是不是心機女，超準分析立刻實測。

Q：妳覺得這4個女孩誰在哭？

A.

妳是個沒有心機的人，內心單純執著，所以性格上常常吃虧，即使如此，妳仍然覺得吃虧就是福，只要真心相待，有天一定會得到回報，結果反而忘記去審視自己吃虧的原因，導致一直受人欺負，無法擺脫世界的邪惡。

B.

妳是一個個性非常大大咧咧的人，有任何情緒都會馬上寫在臉上，妳的瀟灑態度、是非分明，就少了女人味，在異性眼中會覺得很好相處、沒有架子，跟妳在一起的感覺很舒服，不需要任何算計，妳也總認為，懂得欣賞妳的人，就會知道妳的好，特別灑脫。

C.

妳是一個非常有心機的人，不管是在朋友圈還是工作上，都會有很多小心思，而且不達到目的就不會罷休，心裡非常清楚自己要的是什麼，而且小聰明多，所以不喜歡與傻白甜交朋友，總覺得彼此沒必要在一起浪費時間。

D.

妳雖然不是心機女，但也不是白紙一張，妳總是可以把自己的生活，甚至所有親朋好友的事情，都處理得井井有條，可以說是無所不能，但也因為太過堅強，身邊人總是會忽略妳的脆弱，以為妳是自主能力很好的強人。