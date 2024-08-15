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最見色忘友三大星座！TOP 1想成為戀人眼中唯一　當然朋友就先去旁邊　

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記者李薇／綜合報導　圖／tvn_drama IG

很多人看到心儀的對象，就會把焦點轉移，朋友可以等等，但緣分不能錯過，以下就分享容易見色忘友三大星座，身為他們的朋友要特別忍耐啦！

▲▼ 。（圖／tvn_drama IG）

TOP 3：天秤座

天秤座的人以追求和諧與平衡著稱，他們常常很注重外表和社交關係，加上他們通常對美感有較強的追求，當遇到符合自己審美的人時，容易被吸引，並將注意力集中於此，過度投入，甚至忽略其他關係，這並不是因為他們不重視朋友，而是因為天秤座在感情中會傾向於全身心投入，渴望與對方建立深厚的聯繫。

▲▼ 。（圖／tvn_drama IG）

TOP 2：雙子座

雙子座的人好奇心強、善變且追求新鮮感，他們往往會被新鮮的事物所吸引，尤其是在戀愛關係中可能會更加專注於與對方的互動，而忽略了朋友，加上他們多變性格，可能讓他們在新的感情中短暫忽略舊有的友誼，雖然可能是暫時的，但確實會讓朋友感到被冷落。

▲▼ 。（圖／tvn_drama IG）

TOP 1：獅子座

獅子座的人自信、熱情且喜歡成為焦點、被關注，當他們戀愛時會全力以赴，往往希望能在對方面前展現最好的一面，並希望獲得對方的讚美，這種自我展示的需求，可能會讓他們在戀愛期間忽視其他朋友，因為他們會把精力更多地投入到讓戀情更出彩上，讓自己在對方心目中成為唯一。

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關鍵字：

星座, 占卜, 愛情

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