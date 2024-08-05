夏季中暑頭痛噁心很痛苦　必學6方法迅速減輕不適

記者李薇／綜合報導 heybiblee IG、clean_0828 IG

夏季中暑是很常見的問題，特別是在高溫和高濕度環境中，一旦中暑可能會出現頭痛、噁心、心跳加快、意識模糊的狀況，不僅要趕快休息，更嚴重者建議送醫，以下就分享避免中暑的方法，一定要注意。

【減輕中暑不適的方法】

1.迅速降溫：

✓搬至陰涼處：立即離開高溫環境，找到陰涼的地方休息。

✓補充水分：喝涼水或含電解質的飲料，但不要喝含酒精或咖啡因的飲品，會導致脫水。

✓冷敷：用冷毛巾敷在額頭、頸部和腋下等脈搏跳動處，或使用冰袋。

✓沖涼：如可能，迅速進行冷水淋浴或浴缸浸泡。

2.放鬆休息：

躺下並抬高腿部，這樣有助於血液流回心臟，減少中暑引起的虛弱感。

3.穿著透氣：

寬鬆輕便的衣物，穿著輕便、寬鬆且透氣的衣物，幫助身體散熱。

4.補充鹽分：

食用含鹽的食物，中暑會導致電解質失衡，適當補充鹽分有助於恢復體內平衡。

5.避免劇烈活動：

休息並減少體力消耗，避免進行體力消耗大的活動，特別是在高溫環境下。

6. 就醫：

尋求醫療幫助，如果中暑症狀嚴重或無法緩解，立即尋求醫療幫助，以免情況惡化。

【預防中暑的建議】

1.保持水分：無論是否感到口渴，都要定時補充水分。

2.穿著合適：選擇輕便、淺色、寬鬆的衣物。

3.避開高溫時段：避免在正午到下午3點這段時間進行戶外活動。

4.適應環境：逐漸適應高溫環境，特別是進行體力活動時。

5.使用防曬產品：使用防曬霜、戴帽子和太陽眼鏡，保護自己免受陽光直射。