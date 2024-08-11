別人不會把你放在眼裡！別當職場濫好人　要當個不好惹的人

文／後藤千繪 圖／幸福文化、達志示意圖

事實就是，等你不當一個「好人」之後，就會感到很輕鬆。

只不過，這裡提到的「好人」一詞，指的只是職場上的「好人」，也就是所謂的「濫好人」，比方說「凡事都會開心答應別人的人」、「別人請他幫忙也不會面露不悅的人」。

在職場上，似乎很多人都深信「不會抱怨的人」就是「好人」。

舉例來說，有一位四十多歲的H先生，他希望自己在別人眼中是個好人，以便在職場上與人相處融洽；還有一位五十幾歲的I先生，他沒在管其他人的想法，想說什麼就說什麼。

當公司陷入經營危機之際，你認為總經理第一個想約談裁員的人，會是哪一個呢？大多數的總經理，應該都找希望「在別人眼中是個好人」的H先生吧？

從管理階層的角度來看，如果二人在能力上沒有差異，找H先生談裁員的事會比較簡單，畢竟他不會有任何怨言、也願意接受安排，事情就能迅速地解決。

雖然不合理，但在職場上被人認定你的個性是「想說什麼就說什麼」的話，往往會比較有利；表現出這樣的個性，多數應該都是敢表達自己看法的人。

不要當好人，要當個不好惹的人



也有一些人一直想扮演別人眼中的好人，結果到頭來，卻只是一個「方便的濫好人」，有時候就會發生這種讓人笑不出來的結果。被當作「好人」最大的缺點，就是別人不會把你放在眼裡，認為「對你自私一點也無所謂」、「你會乖乖聽話，不會抱怨」。

霸凌者會仔細辨識霸凌的對象，像這類容易被人輕視的人，就會遭遇各種不幸。請你要下定決心，不要在意別人的看法、不當別人眼中的好人也無所謂。

被人當作是「麻煩人物」、「不好惹」、「難相處」，將這樣的個性突顯出來，人生會明顯輕鬆許多，反正，不可能讓所有人都喜歡你。

著名藝術家岡本太郎先生在他的著作《讓自己心中帶毒》（自分の中に毒を持て）中寫道：「我們因為太過重視自己，才會擔心很多事情。別把自己看得那麼重要，就從現在開始，下定決定不再需要被人喜歡，然後讓自己豁出去。」

心理學家阿爾弗雷德．阿德勒（Alfred Adler）也說，如果你不再當一個好人，並做好被討厭的心理準備，心情就會輕鬆許多。

雖然自相矛盾，事實上也有不少人的經驗是，當他們試著不再當一個好人，開始想說什麼就說什麼之後，才意外發現自己並沒有想像中的那麼被人討厭。

只會說花言巧語的人並不值得信任，但是做好被人討厭的心理準備，坦率表達個人意見的人，卻充滿魅力。請大家試看看，人生會變得更輕鬆喔！