享受煙霧繞的迷離氛圍！大麻草香氣變調酒　一杯入喉五感都銷魂

記者李薇／台北報導

下班想放鬆CHILL一下，五感都可以放鬆的沉浸式體驗，會是很療癒舒服的事情，最近就有不少質感好地點，不妨找個時間自己或揪朋友去享受藝術氣息的薰陶。

＃《Your Urban Life Essential》潮流藝術展

紐約都會風格品牌(MALIN+GOETZ)一直引領時髦的態度，透過香氛增添每個人的生活細節，從2004年創立至今已經20年，帶來很多標誌性的香氣作品，其中，全球最熱賣的大麻草香氛，在2007年誕生之後，火速成為粉絲最受推崇的經典代表，慵懶迷離的氣韻，從香氛蠟燭、淡香精、潔膚露，一直延伸到各種生活態度，自由奔放。

在大麻草香氛系列17周年之際，(MALIN+GOETZ)也宣布與汲飲式雞尾酒吧Draft Land、街頭塗鴉藝術家NOE三方合作，即日起在Draft Land忠孝店舉辦聯名展覽，前衛隨性的「NOE246」字樣透過貼紙、噴漆等不同的形式，佔據店面各個角落，為此次里程設計的「大麻草君」手持(MALIN+GOETZ)大麻草淡香精與濟公扇，結合紐約靈魂與台灣在地元素，交織出可愛又迷人的氛圍。

延續大麻草香氣給人的迷幻氛圍，汲飲式雞尾酒吧Draft Land更以此為靈感，調製出期間限定的獨家聯名調酒「Green Haze」，麝香葡萄白蘭地浸入萬壽菊與接骨木花，陳年琴酒搭配廣藿香的尾韻，充滿馥郁花果與木質調層次，透過氮氣注入的瞬間，白色泡沫滿溢酒杯，緩慢上升呈現出酒體的色澤，宛如大麻草煙霧繚繞的餘韻，讓人從視覺、嗅覺與味覺都逐漸迷離，下班之後快閃一杯，恣情愜意。

＃BORNTOSTANDOUT X 小高潮色計事務所 LOVE is LOVE聯名展覽

擁有叛逆靈魂的南韓潮流香氛品牌BORNTOSTANDOUT，運用大膽的紅色結合各種香材，打造出截然不同的香氣，解放禁錮規則，只尊崇自我想法；從小在歐美長大的品牌創辦人Jun Lim 20多歲回到南韓上大學，不同的文化衝擊，造就他與眾不同的存在，不受到傳統框架的侷限，希望透過各種獨特的香味，傳達真實自我的態度，比起多數的香水創辦人，不服從制式的條條框框，更像是「香氛頑童」，有點離經叛道、打破常規的做法，迅速在全球受到廣大粉絲喜愛，供不應求。

在19日，也推出全新4支不同的香調，以帶有香甜氣息的美食調，掀起全新的嗅覺體驗，其中，全球限量發表的DIRTY RAINBOW支持性別平等，設計靈感全都源自於「彩虹旗」，不僅在包裝上應用了6色愛心，連香材都對應其色調，比如：紅色的藏紅花、藍色薰衣草、紫色紫羅蘭、黃色黃桃等；慶祝全新的香水上市，也攜手台灣設計師小高潮色計事務所，透過香氣具象化成藝術插畫，傳達「慾望是一種本能，愛是多種多樣的」，並在10X台北松菸概念店展出，即日起到9月19日。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。