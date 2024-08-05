把「靜奢風」帶進家！不張揚的高級美學　讓居室增添層次品味

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

時尚圈「靜奢風」（Quiet Luxury）正當道，不過度張揚的高級感，除了可以應用在穿搭上，居家生活也是很能體現品味的關鍵，以下就分享多款靜奢風的居家單品，即使放在角落，也質感滿分。

＃Diptyque 玻璃燭台，售價3200元起

覺得只放香氛蠟燭太低調？還是擔心不點燃的時候會生灰？Diptyque找到收納香氛蠟燭的最佳解方，由法國Jean-Marc Gady工作室所構思、Vendée地區的工坊製造，設計出專屬香氛蠟燭的燭台，優雅的圓拱形曲線，就像是點燃瞬間的炊煙裊裊，微弱光線在玻璃的散射下，更顯溫柔典雅，底下搭配黑色膠木底座，更顯沉穩大氣。

＃STONEGLOW 枸杞玫瑰香氛燭，售價2400元

來自英倫的香氛STONEGLOW以天然植物結合精油香氛，帶給每個人療癒放鬆的舒適感受，其中，Natures Gift系列每一個都是由英國30年以上的職人手工製作，全新上市的枸杞玫瑰香氛燭，以夜來花結合玫瑰與栀子花香，枸杞果、香草基調的微微清甜，展現出舒壓的居室氛圍，外層果凍凝膠手工放入所用香材，因此每一顆都稍有不同，燃燒完畢可以直接入手補充芯，延續獨一無二的玻璃瓶身。

＃嬌蘭 居家藝術室內擴香，220ml、售價4530元

百年香氛世家嬌蘭旗下最頂奢的藝術沙龍高訂系列，以簡約大氣的設計，能完美融入不同風格的居家環境，瞬間增添迷人細節，居家藝術室內擴香以宛如鑽石切割的玻璃瓶身，乘載淡雅色澤的擴香液，黑色擴香枝搭配金色瓶口，盡顯絕美的法式氛圍。

＃SAWAA 草境之森安眠香氛擴香禮盒，售價3280元

MIT純淨保養品牌SAWAA上市就立刻廣受推薦，在今年4月攜手台灣設計師聶永真與春池玻璃，打造極具藝術氣息的香氛單品，從山林清晨的露珠滴落在針葉上，淬鍊出柑苔調與木質調都具備的氣息，霧面漸層玻璃搭配上大理石蓋、原木色的擴香枝，將自然情境完美延伸到臥室，帶來極簡的療癒美學。