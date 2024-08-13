周年慶必掃「傳說妝前乳」稱霸化妝包！保濕不乾又能持妝人生必有

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

有在關注日系彩妝的人就會發現，比起具有遮瑕度或是水潤透亮的底妝，櫻花妹更著重妝前乳，自然又有保濕度的零粉感修飾，同時做到防曬與提亮，更是讓人近看也不會有粉底的膚況，就像是天生白皙，保留肌膚紋理更迷人，最近就有不少厲害的妝前乳，詐欺偽素顏立刻擁有！

＃PAUL & JOE 糖瓷恆潤隔離乳，30ml、售價1200元

PAUL & JOE的糖瓷恆潤隔離乳，一直都是美妝界赫赫有名的單品，周年慶檔期必掃貨。具有滋潤度的同時，又一點都不會油膩，恰到好處的保溼感讓人一瓶接一瓶，後續更是抓住底妝一整天超持久，這次全新升級更添加神經醯胺、大小分子玻尿酸、菸鹼醯胺等，精華液注入高達90%，簡直可以省略妝前保養，一步到位超省時，重點是除了基本透明或膚色調，更加入柔光粉，修飾蠟黃超有感，而且後續上妝更服貼，單用疊擦都非常推薦。

＃PONY EFFECT 水透嫩妝前防護乳，40ml、售價950元

以妝前防曬廣為小資女喜愛的PONY EFFECT，再度推出全新的水透嫩妝前防護乳，粉色質地可以更溫柔的打造出白皙又具有血色感的膚況，完全不會假面死白，直接掃除蠟黃暗沉，獨特超鎖水循環科技讓肌膚水潤之餘又能控油，維持一整天清爽透嫩。

＃LA MER 絲柔裸膚妝前乳，30ml、售價4900元

貴婦保養品LA MER針對肌膚所需的抗老能量，推出防護、潤色、修護三合一的妝前乳，水潤的質地一抹就立刻擁有保濕感，其經典配方奇蹟活凝金萃更加強肌膚的抗老修護，同時淡雅的提亮效果，打造極致貼膚的裸透質感，後續疊擦底妝更服貼。