比喝油還肥的4大食物！「火鍋絕配」更是熱量超越炸雞漢堡

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖

現代人普遍都有體脂過高的問題，想要健康吃，除了避免高油、高碳水的食材之外，以下這4種常見的食材，更要特別注意，看起來好像沒什麼問題，但其實比喝油還要肥！

＃腐竹

腐竹可以說是吃火鍋必點，但其實它每100克的熱量就高達460卡路里，甚至比炸雞、漢堡的熱量要高，因為它是大豆表面的油脂與蛋白質混合物乾燥製成，所以熱量超級高，建議還是選擇新鮮的豆腐更好。

＃蔬果乾

很多人覺得蔬果乾吃起來健康又沒負擔，但其實很多都是油炸製作而成，即使不是炸的，大多數也為了保持風味，加入很多的糖、鹽、人工甜味劑等等，鈉含量很容易超標，而且人工添加物對身體健康也不是太好。

＃鮮榨果汁

不想喝手搖飲，感覺果汁更天然，但其實水果打成汁之後，接觸空氣面積變大，會加快維生素C流失，膳食纖維也會變少，加上更容易攝取，會加速血糖升高，所以有糖尿病的人，要特別小心，建議還是直接適量攝取水果較好。

＃乳酸菌飲料

很多乳酸菌飲料裡面都含有大量的糖分，有些為了增加更好的口感，還會添加不少人工添加物，比如：香料、風味劑等等，來壓低乳酸菌的酸味，天天喝可能腸胃還沒健康，卻攝取過多的精緻糖，對身體造成過多負擔。