fb ig video ETtoday search mobile

比喝油還肥的4大食物！「火鍋絕配」更是熱量超越炸雞漢堡

>

記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖

現代人普遍都有體脂過高的問題，想要健康吃，除了避免高油、高碳水的食材之外，以下這4種常見的食材，更要特別注意，看起來好像沒什麼問題，但其實比喝油還要肥！

飲食,健康,減肥,瘦身,。（圖／達志示意圖）

＃腐竹

腐竹可以說是吃火鍋必點，但其實它每100克的熱量就高達460卡路里，甚至比炸雞、漢堡的熱量要高，因為它是大豆表面的油脂與蛋白質混合物乾燥製成，所以熱量超級高，建議還是選擇新鮮的豆腐更好。

＃蔬果乾

很多人覺得蔬果乾吃起來健康又沒負擔，但其實很多都是油炸製作而成，即使不是炸的，大多數也為了保持風味，加入很多的糖、鹽、人工甜味劑等等，鈉含量很容易超標，而且人工添加物對身體健康也不是太好。

飲食,健康,減肥,瘦身,。（圖／達志示意圖）

＃鮮榨果汁

不想喝手搖飲，感覺果汁更天然，但其實水果打成汁之後，接觸空氣面積變大，會加快維生素C流失，膳食纖維也會變少，加上更容易攝取，會加速血糖升高，所以有糖尿病的人，要特別小心，建議還是直接適量攝取水果較好。

＃乳酸菌飲料

很多乳酸菌飲料裡面都含有大量的糖分，有些為了增加更好的口感，還會添加不少人工添加物，比如：香料、風味劑等等，來壓低乳酸菌的酸味，天天喝可能腸胃還沒健康，卻攝取過多的精緻糖，對身體造成過多負擔。

►最會扮豬吃虎3星座！Top 1像高僧不管世俗　其實秘密超多、早掌握一切

►第一眼看到小島還是貓頭？測驗你是討好人格還是充滿原則

►錯把曖昧當真愛三大星座！TOP 1常覺得別人暗戀自己　任何一件小事都能心動

關鍵字：

飲食, 健康, 減肥, 瘦身

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

談戀愛卻像單身三大星座！TOP 1覺得自己最重要　不可能為愛情妥協

談戀愛卻像單身三大星座！TOP 1覺得自己最重要　不可能為愛情妥協

看到線條還是親吻的人？測試你命中自帶的福氣

看到線條還是親吻的人？測試你命中自帶的福氣

失眠睡不好？其實你可能忘了「睡前歸零」

失眠睡不好？其實你可能忘了「睡前歸零」

最常被異性惦記的三大星座！TOP 1自信灑脫魅力爆棚　根本是朋友中的人氣王 別人不會把你放在眼裡！別當職場濫好人　要當個不好惹的人 把「靜奢風」帶進家！不張揚的高級美學　讓居室增添層次品味 越不聯繫越在意的三大星座！TOP 1肉麻話說不出口　傲嬌個性不敢主動聯絡 七夕最全攻略大補帖！浪漫奢寵禮物盲選都不會出錯 享受煙霧繞的迷離氛圍！大麻草香氣變調酒　一杯入喉五感都銷魂 夏季中暑頭痛噁心很痛苦　必學6方法迅速減輕不適

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面