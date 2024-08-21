夏季大蟑螂狂飆肆虐！薄荷、檸檬皮和香茅自製天然防禦網

記者李薇／綜合報導 圖／達志示意圖

夏季是蟑螂活躍的季節，因為高溫和潮濕的環境對牠們非常有利，以下是5個有效的方法，可以避免蟑螂滋生。

＃保持環境清潔



蟑螂主要是被食物殘渣和垃圾吸引，因此保持家中的清潔是防止蟑螂入侵的首要措施。尤其要注意以下幾個方面：

1.廚房清潔：每天清理灶台、桌面、地板上的食物殘渣，尤其是油脂和糖分，這些都是蟑螂的最愛。

2.垃圾處理：使用有蓋的垃圾桶，並每天處理廚餘，避免讓垃圾過夜，尤其是在室內。

3.清理死角：清理家具下方、櫃子內部和其他不易打掃的地方，這些都是蟑螂容易藏匿的區域。

＃消除水源



蟑螂對水的需求非常大，家中任何水源都可能吸引牠們，因此，控制水源是防止蟑螂滋生的重要步驟。

1.修補漏水：定期檢查並修補廚房和浴室的水管、龍頭、馬桶等可能漏水的地方，保持這些區域的乾燥。

2.清理積水：不要讓任何地方長時間存有積水，如花盆底盤、廚房水槽下方、浴室地面等。

3.保持乾燥：使用除濕機或開窗通風，減少室內的濕度。

＃封閉蟑螂可能的入口



蟑螂可以通過非常小的縫隙進入家中，因此封閉所有可能的入口是有效的預防措施。

1.封堵縫隙：使用填縫劑封閉牆壁、地板、門窗等的縫隙，以及管道進出口處的空隙。

2.安裝防蟲網：在通風口、窗戶上安裝防蟲網，以防止蟑螂從外部進入。

3.密封食物：存放食物的容器應該密封，以防蟑螂聞到食物氣味並尋找入口。

＃使用天然驅蟲劑



有些天然物質對蟑螂具有驅趕作用，可以用來預防入侵。

1.薄荷油：薄荷油對蟑螂有很強的驅趕作用，可以將薄荷油滴在棉球上，放置在蟑螂可能出沒的地方。

2.檸檬皮和香茅：蟑螂不喜歡檸檬皮和香茅的氣味，可以將這些物質放在廚房、浴室等地。

3.小蘇打和糖混合物：將小蘇打和糖以1：1的比例混合，放在蟑螂經常出沒的地方，糖會吸引蟑螂，而小蘇打會產生氣體，導致體內爆裂。

＃定期進行專業的害蟲防治



如果家中蟑螂問題嚴重或上述方法效果有限，請考慮尋求專業的害蟲防治服務，他們擁有更專業的工具和知識，可以有效消滅蟑螂並預防再度滋生。

1.專業噴藥：專業防蟲公司使用的藥物和設備往往比家庭用的產品更有效，且能夠深入蟑螂藏匿的隱蔽角落。

2.定期檢查：定期安排專業害蟲防治公司進行檢查和處理，可以及早發現和消滅蟑螂問題。