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穿越過去你會想當什麼？測試你道德感強不強

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記者李薇／台北報導　圖／jtbcdrama IG

隨著生活背景與經歷的不同，每個人看待事情都會有不一樣的想法，而你是不是一個很有道德感的人呢？以下這個心理測驗1分鐘就可以知曉。

Q：如果你現在穿越到另一個時空，你會想要當什麼角色？

▲▼ 。（圖／IG）

A.眉目清秀的秀才

B.生意很好的豆腐店老闆

C.生活逍遙的鄉野郎中

D.土匪頭子

A.眉目清秀的秀才

你是一個道德感蠻強的人，總是給人一種老實又誠懇的形象，言行舉止也都充滿了正派的思想，唯一會讓你動搖的時刻，就是在掌握了很多的資源之後，你可能會想要做出利己的決定。

B.生意很好的豆腐店老闆

對你來說你有一個強大的信念，就是傳統價值應該得到尊重，即使現在時代與過去已經有很多不同，仍然比較會有守舊的想法，有著滿分的道德感，認為任何事情應該循規蹈矩的進行。

C.生活逍遙的鄉野郎中

我表面上你看起來很陽光正面，但是深入了解就會發現你其實充滿了謊言與欺騙，對於犯錯不會輕易承認錯誤，又很怕與別人起衝突，乾脆說謊掩飾，感情也是想要專一，但很難控制自己的內心。

D.土匪頭子

你疾惡如仇，遇到不公不義的事情，比當事人還要義憤填膺，但是當自己犯錯又會有許多理由推托，讓人覺得總是高標準要求別人，自己卻完全不是如此，需要經過人生的歷練才會越來越柔軟。

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關鍵字：

占卜, 心理測驗

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