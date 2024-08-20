你最近壓力大嗎？一張圖測試煩惱來源

記者李薇／綜合報導 圖／小紅書

每個人生活在世界上不可能沒有壓力， 工作、家庭等每個領域都會有它的難關，而現在的你壓力大嗎？以下這個心理測驗可以檢測出來你目前的狀態，適時調整，會讓自己過得更舒心。

Q：你第一眼看到的是什麼呢？

愛心動、背景不動－A型

愛心動、背景動－B型

愛心不動、背景動－C型

愛心不動、背景不動－D型

A型：你最近的壓力70%

你現在的狀況是有壓力負擔的，但對你來說這並不是阻力，反而能督促自己更加進步，以成為更好更優秀的人，你的性格堅毅，有能力又有想法，能夠處理很多大小事，但難免無法樣樣完美，所以會覺得負擔不小。

B型：你最近的壓力90%

你是一個完美主義者，對於很多生活或是工作細節極度敏感，有時候別人只是無心的舉動，也會讓你陷入自我懷疑的輪迴，總覺得自己不夠稱職、做得不夠好，其實魔鬼在於自己內心缺乏自信，適時放輕鬆、相信自己的能力會更好。

C型：你最近的壓力50%

你的性格非常極端，有時候可以像孩子一樣開心的無憂無慮，但有時候又像是陷入憂鬱症般的低潮，關鍵在於你常常把事情看得太重，所以容易隨著事情的好壞，影響心情的起伏跌宕，而且你總是藏不住心思，都會寫在臉上。

D型：你最近的壓力30%

目前你的狀況很好，焦慮並沒有給你帶來太大的困擾，雖然在人生的道路上有一點迷茫，但你很明白這是正常現象，不要過分擔憂、調整好心態，煩惱自然會遠離。