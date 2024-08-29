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比人還高！VALENTINO「巨大鉚釘唇膏」空降信義區　兩款隱藏新品搶先試

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VALENTINO,SAWAA,保養,彩妝,美妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

VALENTINO向來主張女性展現自我態度，高調金色鉚釘更是標誌性設計元素，8月才剛剛上市鑲滿132顆鉚釘的高訂唇膏，29日更盛大在新光三越信義A8館開設快閃店，能夠一次體驗12款新色之外，更有9月才會上市的新品「高訂光感氣墊－奢金限定版」、「訂製羅馬香水－奢金限定版」，搶先上架販售。

VALENTINO,SAWAA,保養,彩妝,美妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

慶祝高訂鉚釘唇膏的上市，快閃店更是直接把唇膏巨大化，設計各種裝置藝術，可以拍照打卡，連正中間的陳列區域都是唇膏風格，霧金色的鉚釘又酷又帥，直接閃瞎粉絲的眼；而且於活動期間入手兩支鉚釘唇膏，就可以擁有絕美的質感愛心禮盒，以及品牌LOGO、羅馬香水的吊飾4個，送禮或是自用都很時髦。

VALENTINO,SAWAA,保養,彩妝,美妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

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另外，9月才會正式亮相的奢金限定版兩款：高訂光感氣墊、訂製羅馬香水，也能搶先在快閃店試用入手，絕美的淺金色包裝，奢寵感滿分，光感氣墊的細緻粉質與遮瑕度，一拍立刻擁有女神光采，近距離也感覺不到厚粉妝容，試過就回不去；乘載金黃色香氛的訂製羅馬香水，更是品牌經典之作，滿滿鉚釘瓶身一噴散發柔軟椰奶花香，輕甜又純欲。

VALENTINO,SAWAA,保養,彩妝,美妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

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不只有體驗美妝，現場還有各種有趣的活動，可以與巨大鉚釘唇膏在羅馬大街上拍照，加入VALENTINO BEAUTY官方LINE帳號還能免費轉蛋，立刻把迷你香水或是迷你氣墊粉餅帶回家；任一消費能與好友拍攝人生四格拍貼機，專屬訂製金奢質感的相框，不僅很有紀念意義，還能把數位檔留存紀念，非常值得朝聖。

VALENTINO,SAWAA,保養,彩妝,美妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

對生活品質要求極高的粉絲一定聽過SAWAA，純淨系保養單品療癒舒心，在9月也首度發表品牌第一瓶「暖杉｜身體去角質沐浴露」，木質調香氣與細緻質地，可在夏日可為肌膚煥然一新；9月1日更空降台中新光三越，9月7日人氣男團OZONE也會現身擔任一日店長，粉絲當然不能錯過。 

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關鍵字：

VALENTINO, SAWAA, 保養, 彩妝, 美妝

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