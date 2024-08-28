心臟爆擊！邊佑錫代言香氛貼文未滿1天　3.4萬人陷入愛河要瘋搶

記者李薇／台北報導 圖／tamburinsofficial IG、byeonwooseok IG

南韓演員邊佑錫因演出《背著善宰跑》爆紅，在亞洲掀起追星旋風，之前來台粉絲也大陣仗迎接，可見人氣有夠強，最近更是成為設計師香水TAMBURINS全新香氣的代言人，一身白色西裝搭配黑色寬褲，在頸間綁起蝴蝶結設計，大後梳的髮型展現出溫柔又時尚的暖男魅力，讓粉絲都瘋狂。

TAMBURINS是南韓墨鏡品牌GENTLE MONSTER旗下子公司在2017年成立的香氛品牌，不僅香氣組成與瓶身設計掀起話題，每次發佈的消息更是超重磅，繼與BLACKPINK成員Jennie合作之後，27日更宣布與人氣男星邊佑錫攜手，並即將在9月6日發布全新THE EVENING GLOW香水系列。

這次消息才剛剛發佈尚未24小時，TAMBURINS IG就已經狂吸3.4萬人按讚，許多粉絲更是為之瘋狂，大呼「完美男人的標準」、「我心中的王子」、「看來這次要完整收藏了」、「9月6日立刻要衝了」！

邊佑錫爆紅之後， 也成為時尚寵兒，之前為Calvin Klein拍攝的一組畫報中，僅穿著牛仔襯衫搭配牛仔褲，不僅露出超精實的6塊腹肌，還悄悄露出內在美，直接MAN出新高度，讓粉絲心臟爆擊，紛紛墜入愛河。