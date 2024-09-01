跟著徐睿知、Jennie、張員瑛買球鞋！CP值超高褲裝、短裙都百搭又好走

記者李薇／台北報導 圖／jennierubyjane IG、yeyeji_seo IG、for_everyoung10 IG

球鞋好走好搭配的高實用性，是很多女性鞋櫃裡面都會必備的單品，而最近有哪些值得入手的新款，不妨跟著女星們買就對了。

＃徐睿知 New Balance W480RG5

最近又回歸社群媒體的徐睿知積極分享近況，最近上傳的一張照片中，她身穿一件綠色長袖碎花洋裝，搭配同色系棒球帽，還有黑金色香奈兒口蓋包，腳上就穿了一雙灰白色的New Balance球鞋，搭配高筒的長襪稍微拉鬆，顯腿長又好看。

＃Jennie Adidas SAMBA

被網友暱稱是「Jennie球鞋」的SAMBA最近因為頻繁出現在其IG私服爆紅，其實SAMBA鞋款早在1950年就已經誕生，歷史非常悠久，後來Jennie、Jisoo都紛紛穿上分享，成為年輕人最愛款式，其中，黑白色的搭配最受到歡迎，不管是甜美短裙或是帥氣長褲都行，非常百搭又時髦。

＃張員瑛 CONVERSE 帆布鞋

CONVERSE帆布鞋今年也是逐漸回溫，纖長的版型設計可以讓腿部線條更加延伸，低筒的款式更可以搭配長襪做出不同的造型，露出腳踝也很顯瘦，而且顏色繽紛、款式多元，更可以按照平時穿搭選擇，可甜可鹽。