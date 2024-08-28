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女人無法抗拒的美店！一秒置身葡萄牙度假別墅　滿滿「巨星高跟」同款試穿

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

時尚品牌向來擁有深厚的歷史底蘊，不僅會應用在時裝設計，陳列商品的店面更是經過細心琢磨，讓每一個踏入門店的顧客都能感受到其靈魂與氛圍，最近就有兩間值得一逛的美店，單品強、陳列更狂，絕對會目不轉睛地想把握每一個細節。

＃CHRISTIAN LOUBOUTIN 台北SOGO復興館

CHRISTIAN LOUBOUTIN,LOEWE,香氛,紅底鞋。（圖／品牌提供）

CHRISTIAN LOUBOUTIN「紅底鞋」是每個女人心中的夢幻逸品，經典的紅色鞋底設計，儼然是標誌性的設計元素，超高極細的鞋跟讓腳與地板呈現近90度的垂直，即使被稱為「美麗刑具」，依然讓所有人趨之若鶩，更是紅毯上必備的戰鞋；這一抹經典的紅，也延續到品牌在台北SOGO復興館全新的專門店，奢華柔軟的地毯、歐式建築風格門柱、宛如鱗片般的拼接磁磚，都一再呼應經典風格，霸氣又時髦。

CHRISTIAN LOUBOUTIN,LOEWE,香氛,紅底鞋。（圖／品牌提供）

不只把紅色融入店裝，這次門店的靈感更來自於設計師Christian Louboutin位於葡萄牙的度假別墅，運用許多圓型拱門堆疊出空間層次、，搭配椰葉編織壁紙、白色木網陳列櫃、Alexandre Poulaillon的手繪風景畫或是橙色陶器，讓人踏入的瞬間，就宛如置身在度假小屋的陽台，能夠俯瞰葡萄牙浪漫豔陽與海景。

＃LOEWE 微風信義Breeze香氛精品店

CHRISTIAN LOUBOUTIN,LOEWE,香氛,紅底鞋。（圖／品牌提供）

以大自然為靈感調製出「彩虹植物學」系列香水的LOEWE，在微風信義Breeze開設品牌第一間獨立香氛精品店，呼應香水的風格，全新店面採用拋光木頭置物架、整排橡木抽屜，搭配彩色塗釉陶瓷，讓居家香氛蠟燭融入其中，不僅充滿手作匠心的溫度，也能讓人感受到放鬆氛圍，色彩繽紛的磁磚貼滿壁面，展現出活潑又具有特色的空間。

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關鍵字：

CHRISTIAN LOUBOUTIN, LOEWE, 香氛, 紅底鞋

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