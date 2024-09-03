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洗過回不去！超綿密泡泡比奶霜還細　「千元洗面乳」療癒奢寵肌膚

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

清潔是肌膚最重要的養膚步驟，不管每天有沒有上妝，都應該做好肌膚洗淨，才能讓膚況維持良好狀態，以下就分享多款高貴不貴的入門款專櫃洗顏單品，千元價格但泡沫綿密又富含保養成分，用量不用多就可以帶來奢華享受。

＃嬌蘭 皇家蜂王乳純淨潔顏凝露，175ml、售價2470元

嬌蘭,資生堂,RMK,洗臉,清潔,保養。（圖／品牌提供）

蜂王乳是很頂奢的抗老成分，更是嬌蘭一直以來的經典成分，並且從烏埃尚島黑蜂蜂蜜，搭配法國科西嘉島、希臘伊卡利亞島和芬蘭奧蘭群島三座島嶼的蜂蜜成分，將未受人類污染的純淨高效配方，放入潔顏凝露之中，洗臉同時又可以卸妝的多功能單品，清潔同時養護。

＃資生堂 極上御藏潔膚皂N，125ml、售價2200元

嬌蘭,資生堂,RMK,洗臉,清潔,保養。（圖／品牌提供）

最近才全面升級的資生堂極上御藏系列，延續經典皇室御用珍稀延命草成分萃取，還有福島山櫻花精萃、全新京都最頂奢的玉露冷萃，搭配專利40年抗老長壽肌因凍齡科技，米粒大小就可以起出超綿密的奢華泡沫，精選傳統香道中的梅花、檀木氣息，洗臉也是療癒。

＃RMK 粉紅泥膜皂霜，120g、售價1100元

嬌蘭,資生堂,RMK,洗臉,清潔,保養。（圖／品牌提供）

喜歡潔淨感又不會過度乾澀的人，粉紅泥膜皂霜絕對是用過回不去的好物，嚴選日本愛媛縣產的粉紅礦泥成分，可以深度吸附臉部油脂，帶走老廢髒污，西洋梨果汁發酵精華、鼠尾草精華、玻尿酸鈉等保濕成分，洗完肌膚絲滑細膩，讓人用過上癮。

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關鍵字：

嬌蘭, 資生堂, RMK, 洗臉, 清潔, 保養

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