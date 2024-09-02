手指老化速度比臉快！5招返嫩細節：20秒就夠、壓乾水分都是關鍵

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供

現代人習慣性用「手」過度，像是日常使用電腦、滑手機、平板等3C，沒有特別注重手部保濕保養、外出防曬塗抹，都是加速手部肌膚老化的成因，提早出現關節深紋路、手皺紋、粗糙暗沉，不妨透過以下5種方法改善手部暗沉、乾燥困擾，養出細緻好命手。

手部保養法 1：每日洗手次數頻繁，「高溫」、「擦拭」都是顯老陷阱

手部是最常接觸物體的肌膚，研究指出人們平均一天會洗8到10次以上的手，雙手每日頻繁碰觸水，特別是沖洗溫熱水後，肌膚表層明顯有皺褶與乾澀感，多數人不知道這其實是洗手步驟暗藏的老化危機，以下清潔小方法，調整洗手方式，改善粗糙與乾燥問題：

① 在清潔時記得沖洗約20秒：即可洗淨角質髒汙不需要過度洗滌。

② 水溫盡量不使用高溫清洗：攝氏40度以上的水溫易破壞手部表層皮脂，使肌膚更乾燥。

③ 使用擦手巾時需用按壓方式：防止摩擦到雙手肌膚表層。

④ 挑選天然溫和、低刺激、加強保濕的洗手露：可同時潔手並保濕護膚。

手部保養法 2：洗完手「保濕」絕不可少！讓護手霜效果加倍的最好時機



保濕手部的最佳時間點就在洗手後，雙手微濕的狀態下塗抹護手霜，有助於提升保濕成分的吸收效果！美國皮膚科醫學會表示，雙手肌膚最關鍵的保養在於「保濕」，日常生活裡「手背」常會反覆拉伸照射到紫外線，使膠原蛋白流失，久而久之出現老化與紋路；而「手心」常有汗液與手掌紋路摩擦，易感到脆弱與乾燥，因此建議選擇含有高保濕成分的護手霜，提升雙手保濕及彈性緊緻度。

手部保養法 3：「抗糖保養」均衡飲食補充水分不可少，由內而外減緩肌膚乾燥



生活中許多人愛吃甜食與手搖飲，吃入過多時易造成肌膚糖化危機，使手部變得粗糙與暗沉，在不穩定的狀態下，肌膚被糖入侵使原有的膠原蛋白結構受損，加速老化讓皮膚浮出鬆弛、暗沉、皺紋、色斑特別明顯，建議均衡飲食、固定補充水分，減少攝取精緻澱粉與含糖人工食品，在手部乾燥時可多吃富含蛋白質的豬肉、鮭魚，與擁有抗氧化維生素C的蔬果，像是青江菜、高麗菜、櫻桃、檸檬、柳橙等深色蔬果，抗糖不只能幫助皮膚狀態，同時可以減緩身體沉重感。

手部保養法 4：每周定期去角質，護理雙手肌膚展現細嫩如初狀態



有時明明很勤勞擦護手霜，但是手看起來還是粗超又暗沉，原因出在「角質」！手部因為每天勞動，老廢角質的堆積比臉部還快，很容易看起來暗淡無光澤，塗抹保濕保養效果也不佳，建議可以在周間身體去角質時，同時為雙手去除老廢角質，讓手部保養更上一層樓。

手部保養法 5：「指緣」、「關節」微小減齡關鍵



手部保養不只是手心與手背，細節處的關節疲勞與指甲橫紋、倒刺問題是關鍵，受到「乾燥」所引起指緣旁翹起的小刺皮，如果不及時處理隨意撕扯，很容易拉到深層倒角質層，除了肉刺以外甲面上還會浮現紋路、死皮、易斷裂等情形，最直接的方法就是使用「指緣油」，相較於護手霜大面積地滋潤雙手，指緣油更著重於指甲周圍的肌膚細節，幫助加強保養，塗抹指緣處、指甲按摩畫圓加強滋養，重現光澤健康的細嫩指部。

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