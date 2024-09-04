垮臉老得快？營養師激推「彩虹飲食」少量多樣內調理　外靠岡維拉玫瑰逆齡

記者李薇／台北報導 圖／sooyaaa__ IG、品牌提供

現代人追求刷酸、A醇等速效保養，加上生活作息、飲食不正常，肌膚很容易出現微發炎狀態，引起乾燥、老化、暗沉、細紋等問題，營養師高敏敏就建議，透過「彩虹飲食」少量多樣的方式，來讓肌膚維持健康狀態，補充微量營養素，同時預防老化。

【彩虹飲食】

＃紅色：蔓越莓、大番茄、紅椒、西瓜等食材，裡面含有較高的茄紅素、花青素，可以幫助強化心血管、避免泌尿道感染。

＃橘色：橘色食材裡面有類胡蘿蔔素，可以強化心血管、提高免疫力，像是胡蘿蔔、木瓜、南瓜、柿子都可以適量攝取。

＃黃色：比如黃椒、地瓜、玉米、鳳梨等食材擁有類黃酮素、葉黃素、玉米黃素，可以保護眼睛的健康，尤其是現代人3C產品不離身，更是需要充足攝取。

＃綠色：酪梨、奇異果、芭樂、蔬菜類等等，擁有葉綠素、維生素B群、類胡蘿蔔素，能夠加強護肝排毒，提升代謝，對於減重也有很好的效果。

＃紫色：紫色食材最常見的成分就是花青素、酚酸類、白藜蘆醇等等營養素，包含葡萄、藍莓、紫米、桑椹，不僅對於身體有很好的抗氧化效果，也能夠維持記憶力、抗老化，加強泌尿系統健康。

＃白色：像是白蘿蔔、洋蔥、山藥、大蒜等，含硫化物、多酚，對提高免疫力、顧肺、降低膽固醇效果都很好。

＃黑色：黑木耳、海藻、香菇、黑芝麻等食材含有多醣體、類黃酮素，可以降低癌症風險。

很多微量營養素都需要靠食物攝取，是最天然健康的方式，把內在保養好，外在也會看起來更加年輕有氣色，但光補身體當然不夠，迪奧更針對肌膚健康提出全新的「還原」概念，不僅要達到修護，透過提供豐沛的微營養精華，更要重現肌膚完美亮麗狀態。

2017年誕生，歷經2次改革的精萃再生玫瑰微導精露，在2024年迎來全新第三代升級，首次融入迪奧專屬岡維拉玫瑰微營養胜肽復合物，直接6倍濃度，多達22種不同的營養成分，以1萬顆微導膠囊完整封存高效精華，活性大幅提升3倍，肌膚修護力直線飆升，而且對於醫美前中後都可以使用，舒緩效果宛如直接開掛，提升速度至2.5%倍。

同樣也是以晶球包裹高效營養能量的雪花秀滋陰蔘緊膚晶萃，運用獨家萃取技術從每1000g人蔘中，萃取出1g人蔘皂苷，再濃縮成6000倍珍稀抗老精華，全面升級得配方更將濃度提高，當然抗老力量更加乘，10萬顆微晶球包覆於塗抹時瞬間釋放極致能量，全方位撫平細紋、保濕潤澤。