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天生幸運開掛的三大星座！TOP 1沉著穩重又刻苦耐勞　機會來了當然死咬不放

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記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

「傻人有傻福」這句話不難理解，因為很多愛計較、愛算計的人，會執著於太多細節，導致因小失大，看什麼都不順眼，而以下這三大星座更是天生幸運開掛，他們有著聰明、耐勞的特質，機會來了絕不放過，當然只會蒸蒸日上。

星座。（圖／tvn_drama IG）

TOP 3：雙子座

雙子座的人的幸運好像是與天俱來的能力，因為他們聰明伶俐很懂得變通，而且反應速度又很快，對於突發狀況總是可以化險為夷，加上八面玲瓏的心與能言善道的嘴，總是可以周旋於各種社交場合，讓大家都可以相處得服服貼貼。

星座。（圖／tvn_drama IG）

TOP 2：水瓶座

水瓶座的人個性開朗、古靈精怪，對於很多事情都有著一顆單純的心，沒有什麼佔有慾、控制狂，不會執著於自己辦不到的事情，很靈活變通，加上沒有什麼心機，當然做什麼事情都會很順遂，因為他們沒有什麼壞心眼，所以身邊也不會有人總愛對他們使絆子。

星座。（圖／tvn_drama IG）

TOP 1：金牛座

金牛座的人個性沉穩、內斂又思考周全，對於很多事情都知道先觀察，而不會貿然行動，加上他們很懂得吃苦耐勞，為了賺錢可以忍辱負重，對於事情也有自己的想法與見解，不隨波逐流，所以一但掌握到運氣，順勢而飛是絕對的，因為機會一直都是給準備好的人。

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關鍵字：

星座, 占卜

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