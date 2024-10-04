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安潔莉娜裘莉高級感私服單品揭秘！愛牌Loro Piana、奶茶色大衣超仙

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記者鮑璿安／綜合報導

近年來時尚圈推崇Clean Fit、Quiet Luxury靜奢風，象徵低調簡潔、俐落合身的穿搭風格，而好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie)其實就是這一風格的領頭羊，她的私服造型就很值得借鑒，散發極佳氣質，完全不輸給正式紅毯場合，當中又有什麼值得關注的單品？《ET FASHION》帶你一起認識。

有在Follow安潔莉娜裘莉穿搭的粉絲們一定知道，她非常喜愛裸色系的大衣單品，其實穿搭新手也能上手，先前她穿上愛牌Max Mara S Collection系列大衣，最標誌性的設計就是巨大翻領廓形、綁帶元素，顯現她纖細身材，傳遞出溫婉氣質，並搭配寬鬆西裝褲以及Christian Louboutin裸色鞋履收尾，成為視覺亮點，整體造型基調柔和，伴隨她一頭披肩長髮與精緻側顏，巨星氣場依舊。

▲安潔莉娜裘莉 。（圖／CFP）

▲安潔莉娜裘莉與長子外出被拍，私服造型令粉絲驚艷。（圖／CFP）

▲Loro Piana 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Loro Piana 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Loro Piana羊絨大衣以及Sesia 系列小牛皮包 。（圖／翻攝自品牌官網）

百年品牌Loro Piana也同樣是裘莉愛牌，她愛好品牌旗下的Sesia 系列小牛皮包，廓形靈感來自山谷以及穿越其中的蜿蜒河流，硬挺的包身搭細長手柄增添實用性，與包款皮革同色調的品牌紋飾以琺瑯鈕扣的造型裝飾於提包右下角，搭配精緻的鎖釦賦予收藏價值。而她更示範運用品牌的雙層羊絨大衣搭配Sesia包，溫柔的奶茶色穿搭相當迷人。

要提到安潔莉娜裘莉私服中常出現的鞋款，那Valentino Garavani凉鞋必定榜上有名，無論是搭配優雅純白洋裝，或是簡潔的針織套裝都很完美。就連機場時尚之中，也能看見她身穿VALENTINO深棕色的睡衣套裝，腳踩拖鞋的模樣，散發優雅自在的精髓。

關鍵字：

安潔莉娜裘莉, 時尚, 穿搭, 秋冬, 單品

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