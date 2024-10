安潔莉娜裘莉高級感私服單品揭秘！愛牌Loro Piana、奶茶色大衣超仙

記者鮑璿安/綜合報導

近年來時尚圈推崇Clean Fit、Quiet Luxury靜奢風,象徵低調簡潔、俐落合身的穿搭風格,而好萊塢女星安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie)其實就是這一風格的領頭羊,她的私服造型就很值得借鑒,散發極佳氣質,完全不輸給正式紅毯場合,當中又有什麼值得關注的單品?《ET FASHION》帶你一起認識。

有在Follow安潔莉娜裘莉穿搭的粉絲們一定知道,她非常喜愛裸色系的大衣單品,其實穿搭新手也能上手,先前她穿上愛牌Max Mara S Collection系列大衣,最標誌性的設計就是巨大翻領廓形、綁帶元素,顯現她纖細身材,傳遞出溫婉氣質,並搭配寬鬆西裝褲以及Christian Louboutin裸色鞋履收尾,成為視覺亮點,整體造型基調柔和,伴隨她一頭披肩長髮與精緻側顏,巨星氣場依舊。

百年品牌Loro Piana也同樣是裘莉愛牌,她愛好品牌旗下的Sesia 系列小牛皮包,廓形靈感來自山谷以及穿越其中的蜿蜒河流,硬挺的包身搭細長手柄增添實用性,與包款皮革同色調的品牌紋飾以琺瑯鈕扣的造型裝飾於提包右下角,搭配精緻的鎖釦賦予收藏價值。而她更示範運用品牌的雙層羊絨大衣搭配Sesia包,溫柔的奶茶色穿搭相當迷人。

