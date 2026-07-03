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情緒穩定不是忍耐！真正高情商的人都在練習「3件事」

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▲星座,占卜,個性。（圖／IG）

▲情緒穩定不是忍耐！真正高情商的人都在練習「3件事」。（圖／IG）

記者鮑璿安／綜合報導

有人遇到突發狀況仍能保持冷靜，有人卻容易因一句話、一件小事影響一整天的心情。其實，情緒穩定並非與生俱來的天賦，而是一種可以透過練習培養的能力。當學會理解自己的情緒，而不是急著壓抑或爆發，不僅能降低內耗，也能讓工作、人際與生活更加從容。

1. 接受情緒，而不是否定情緒

情緒穩定的人並不是不會生氣、難過或焦慮，而是知道每一種情緒都有存在的理由。他們不會因為自己感到憤怒就責怪自己，也不會急著把情緒壓下去，而是先辨認「我現在到底在生氣什麼？」、「真正讓我不舒服的是什麼？」當能夠理解情緒來源，就比較不容易被情緒控制，也更能找到合適的應對方式。

2. 給自己一點緩衝時間

衝動往往來自情緒高峰，真正情緒穩定的人，通常不急著在第一時間做決定或回應。他們會先停下來深呼吸、離開現場、喝杯水，甚至睡一覺，再重新思考事情。這段短暫的緩衝期，能讓大腦從情緒反應切換回理性思考，避免因一時衝動說出後悔的話或做出錯誤決定。

3. 把注意力放回自己能控制的事情

許多焦慮來自於想改變別人的想法、期待事情完全照著計畫進行，但真正情緒穩定的人，懂得區分哪些事情能控制、哪些不能。他們把時間花在調整自己的行動、態度與選擇，而不是反覆糾結外界變化。當停止試圖掌控所有結果，心態也會變得更加平靜，不容易因外在因素而陷入情緒波動。

關鍵字：

情緒管理, 心態調整, 壓力應對, 生活技巧, 情緒穩定

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