聖誕倒數1天／交換禮物超苦惱？500元以下超好用美妝特搜

明天就是聖誕節啦！《ET FASHION》和大家一路倒數，終於要迎接歡樂日子了，是不是很期待今晚的狂歡？如果還沒準備好禮物，趕緊看看今天的美妝特搜找靈感，如果想加碼讓自己得到好康，快從文末連結到《ET FASHION》IG，要送大家的聖誕禮物「MICHAEL KORS小錢包」，還有機會拿到，快點留言參加吧！

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

聖誕節即將到來，很多人都忙著要準備交換禮物，《ET FASHION》特搜多款500元以內就可以入手的單品，不但非常好用，價格更是相當實惠好入手，重點是收到的人也會覺得誠意十足，一定要參考看看。

1.艾杜紗 零毛孔素顏懶人霜，48g、售價460元

艾杜紗的零毛孔素顏懶人霜就是之前超火紅的「素顏霜」，乳液狀的質地非常好塗抹，一點都不會有粉痕，還是可以呈現出明亮、自然感的肌膚，就像是沒有上妝一樣，不但可以當作妝前提亮，直接擦了出門也沒問題，可以修飾黑眼圈、臉部暗沉或是痘疤。

2.戀愛魔鏡 超現實激長睫毛膏（限量），6g、售價340元

台灣女孩最常遇到的就是眼睫毛下垂的問題，戀愛魔鏡旗下的經典商品「超現實激長睫毛膏」，完全就可以解決這樣的困擾，以美人魚精靈為靈感限量上市的款式，添加珍珠光澤與激長纖維的「濃烈延展亮澤配方」，可以讓睫毛更佳濃密迷人。

3.媚比琳 FIT ME反孔特霧無瑕嫩粉餅，9g、售價360元

媚比琳FIT ME系列一直以來都是品牌的經典的商品，在網路上也大受好評，現在再度推出無瑕嫩粉餅，細緻的粉質可以打造出迷人的底妝，服貼又細緻，一點都不會有浮粉的問題，呈現出微霧感的肌膚效果。

4.NYX 閃閃星城亮片調色盤，售價500元

一向可以滿足重度彩妝迷的NYX，在聖誕節推出全新的閃閃星城亮片調色盤，擁有繽紛的色澤以及閃亮的光澤，輕盈的乳霜質地可以打造出細緻服貼，同時又散發出閃耀無比的妝容，總共有3色可以挑選，絕對是熱愛彩妝的粉絲一定要擁有的單品。

5.1028 持久著迷無瑕光粉底，30ml、售價480元

1028最近的彩妝品相當厲害，最近再度推出的持久著迷無瑕光粉底，不但質地有如乳液一般清爽，同時又有著超強的遮瑕度，同時可以打造出長時間的妝容效果，是油性肌膚一定要嘗試看看的新品，能夠創造出細緻無瑕的微霧感妝效。